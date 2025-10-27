Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 194
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#VOJNI ROK
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
Spekulacije o NIS-u

Vučić uputio jasnu poruku Hrvatima: 'To se neće dogoditi'

Beograd: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sazvao je i predsjedao sjednicom Vijeća za nacionalnu sigurnost
Foto: F.S.
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
27.10.2025.
u 18:29

“Nadam se da ćemo do kraja ovog ili idućeg tjedna moći dati konkretne informacije o ovom pitanju”, rekao je Vučić

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas kako očekuje da će do kraja ovog ili tijekom idućeg tjedna imati jasne odgovore u vezi s Naftnom industrijom Srbije (NIS). Na proslavi Srpske napredne stranke (SNS) odgovorio je novinarima na pitanje o napretku u vezi s trenutnom situacijom u tvrtki. “Nadam se da ćemo do kraja ovog ili idućeg tjedna moći dati konkretne informacije o ovom pitanju”, rekao je Vučić, prenosi Tanjung. 

Predsjednik je pritom demantirao tvrdnje da bi Hrvati mogli postati novi vlasnici NIS-a. “Budući da vidim da u Hrvatskoj i dalje cirkuliraju priče o tome, želim jasno reći, to se neće dogoditi. Isto tako, ako netko u Rusiji razmišlja o tome, neka zna da nema šanse”, izjavio je Vučić. 
Ključne riječi
Srbija NIS Aleksandar Vučić nafta

Komentara 8

Pogledaj Sve
RU
Rugboj
19:31 27.10.2025.

Samo neka vašoj naftnoj industriji i dalje budu vlasnici Rusi

GE
Gefufna
19:28 27.10.2025.

Vesti iz komšiluka za danas prebacile normu

Avatar Cro_Doc
Cro_Doc
19:05 27.10.2025.

Tebe će baš Rusi pitati komu će prodati dionice ako se na to odluče! 🤣🤣

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja