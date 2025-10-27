Vučić uputio jasnu poruku Hrvatima: 'To se neće dogoditi'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas kako očekuje da će do kraja ovog ili tijekom idućeg tjedna imati jasne odgovore u vezi s Naftnom industrijom Srbije (NIS). Na proslavi Srpske napredne stranke (SNS) odgovorio je novinarima na pitanje o napretku u vezi s trenutnom situacijom u tvrtki. “Nadam se da ćemo do kraja ovog ili idućeg tjedna moći dati konkretne informacije o ovom pitanju”, rekao je Vučić, prenosi Tanjung.

Predsjednik je pritom demantirao tvrdnje da bi Hrvati mogli postati novi vlasnici NIS-a. “Budući da vidim da u Hrvatskoj i dalje cirkuliraju priče o tome, želim jasno reći, to se neće dogoditi. Isto tako, ako netko u Rusiji razmišlja o tome, neka zna da nema šanse”, izjavio je Vučić.