Vrtoglave cijene sladoleda: Kuglice skuplje i 40 centi u odnosu na prošlu godinu

Na vrtoglavu cijenu Ledova Quattro sladoleda, više od 8 eura za 1650 mililitara Nostalgije, Domaćice ili Lino Lade koja je nedavno šokirala javnost, mnogi su, čini se, zaboravili. No s ljetom na pragu, Ledovih se 8,19 eura ili nekadašnjih 61,71 kunu čini kao veća bagatela u usporedbi s cijenama sladoleda u slastičarnicama, koje su se potrudile da se, osim sve većom i šarolikijom ponudom raznih okusa, istaknu, naravno – i cijenama.

Prosječna cijena sladoleda u Hrvatskoj već se, naime, bliži cijeni od 2 eura, što znači da će četveročlana obitelj samo s četiri kuglice doseći cijenu "famoznog" Quattra, dok se s rastom apetita, primjerice za malo dodatnog šlaga ili preljeva, cijena penje i do 3,50 eura. Cijene bi vjerojatno trenutačno bile i više da i sladoled, kao i pivo, ne ovise o vremenskim (ne)pogodama. Što su dani vrući – vruća je i potražnja, tako da mnogi na sadašnju ponudu gledaju kao i na turističku predsezonu. Kako celzijevci i broj turističkih dolazaka budu rasli sigurno će rasti i "apetiti" velikog broja sladoledara, koji, kao ni ostatak hrvatskih gospodarstvenika, nisu ostali pošteđeni visokog rasta inputa u proizvodnji, od šećera, mlijeka, vanilije, vrhnja, energenata... do radne snage. No kao i s patagonijskim lignjama ili smrznutim hobotnicama i pomfritom iz uvoza, koji, uvjerili smo se, i dalje kraljuju u ponudi velikog broja primorskih i dalmatinskih restorana, pitanje je koliko su opravdane.

U Puli je cijena kuglice lani u odnosu na godinu ranije rasla za oko 3 kune. Najskuplja je na kraju bila 15 kuna ili oko 2 eura, da bi cijena ove sezone narasla i za 50%, na 3 eura, a u nekim se slastičarnicama zasad zadržala na 2,50 eura (18,84 kn). U Rovinju i Zadru je u prosjeku 2,50 eura, u Splitu od 2 do 2,50. Za usporedbu, u jednom od lokalnih kafića, primjerice, u Novom Zagrebu, toliko je jučer iznosio ceh za espresso i kavu s mlijekom (zajedno!). U Crikvenici smo kuglicu sladoleda našli i za 1,60 eura, no cijene se na poznatom Strossmayerovom šetalištu uglavnom kreću od oko 1,80 eura. U popularnom Vinceku u središtu metropole redovi za sladoled i kolače uobičajena su slika – kuglica okusa crne čokolade, lješnjaka, punča..., oko 40-ak vrsta, tu, primjerice, stoji 1,60 eura. Lani je koštala 11 kuna ili 1,46 eura.

U Koprivnici u Korzu, kuglica je lani bila 7 kuna, a danas 1,30 eura, a u Slatkim delicijama je 1,50 eura. Sladoled je u tom gradu poskupio u prosjeku za 40-ak centi (3 kune) po kuglici. A isto tako i u Šibeniku gdje je prosječna cijena sladoleda, primjerice, u kultnom Calimeru 2 eura. Nova franšiza sladoledarnica u Krešimirovu gradu kuglicu od 100 grama, od prirodnih sastojaka, bez glutena, aditiva, aroma, glutena, nudi pak za 3,50 eura (26,37 kn), za koliko se može pojesti kuglica sladoleda i na Krku, ali i u nekim razvikanijim slastičarnicama u Zagrebu.

Prodavači se kunu kako je samo malo skuplje nego lani, "ali je kvaliteta bolja, a porcije su veće". No jesu li - kolike bi tek onda trebale biti u Dubrovniku ako im je uz rekordna cijena 4 eura? Začelje ljestvice Top cijena u ovom trenutku drže gradovi poput Varaždina ili Pitomače s jednim eurom. U Omišu je kuglica 1,30 eura.

Kako bilo, kao i sve ostalo, i sladoled postaje sve veći luksuz. Prije pet godina prosječna cijena kuglice sladoleda u Hrvatskoj bila je između 7 i 10 kuna (Orebiću 7, Zadru 8, Zagrebu 9-10 kuna), s izuzetkom Poreča, Splita, Rovinja..., gdje je u sezoni koštala i 12, pa do 15-20 kn u Dubrovniku. Dvije godine ranije sladoled je u prosjeku koštao od 5 kuna u Osijeku do 10 kuna u Dubrovniku, dok statistike, primjerice za 2009. bilježe kako je tada prosjek za cijelu Hrvatsku bio 6 kuna. Tko voli...

