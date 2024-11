Vraća se sunce, ali ujutro i do -8°C: Evo kakvo nas vrijeme očekuje tijekom vikenda

Sunčano i toplije očekuje se ove subote, nakon dinamičnog kraja tjedna i hladne fronte popraćene snijegom koja je prouzročila kaos na hrvatskim prometnicama. Ove će subote tako biti upaljen žuti alarm tek na području srednje i južne Dalmacije, i to zbog vjetra do 75 km/h, dok se u ostatku Hrvatske ne očekuju nikakvi poremećaji. U nedjelju se pak vjetar očekuje tek na području Like i Gorskog kotara.

''Pretežno sunčano, ponegdje na istoku s umjerenom naoblakom. Ujutro u unutrašnjosti mraz, mjestimice i magla. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren zapadni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, prema otvorenom moru sjeverozapadnjak, navečer na sjevernom Jadranu u okretanju na jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura od -8 do -3, na Jadranu uglavnom od 1 do 6 °C. Najviša dnevna temperatura između 4 i 9, na Jadranu od 9 do 13 °C'', najavio je DHMZ za subotu.

Meteorolog Izidor Pelajić također je za HRT najavio vedrinu i sunce u Slavoniji pa će se tako vjerojatno otopiti snježni pokrivač koji se stvorio tijekom petka. Ipak, tijekom jutra očekuje se magla, pa čak i u južnim dijelovima.

- Na zapadu Hrvatske sunčano, ali je potrebna dodatna pozornost u prometu zbog snijega u Gorskoj Hrvatskoj, zbog leda na kolniku i u unutrašnjosti Istre, a podno Velebita prijepodne i zbog olujnih udara bure. Sjeverozapadnjak, uglavnom prema otvorenom moru sjevernog Jadrana jak, navečer će duž zapadne obale Istre okrenuti na umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka između 8 i 12 °C, u gorju 1 do 5 °C, a ujutro najniža od -7 do -2 °C, a na obali od 1 do 5 °C - objasnio je. Na Jadranu će more biti valovito, no tijekom dana se očekuje smirivanje, a Pelajić je najavio i što možemo očekivati idućih dana.

- Sljedećih dana toplije, pri čemu u kontinentalnom području u nedjelju sunčano, ponegdje nakon jutarnje magle, a početkom novog tjedna porast naoblake i jačanje jugozapadnjaka, najprije u Gorskoj Hrvatskoj i unutrašnjosti Istre. Na sjevernom Jadranu malo kiše može pasti potkraj ponedjeljka, češće tek u oblačniji utorak. Dotad posvuda sunčano, osobito u Dalmaciji, a temperatura će s južnim vjetrovima opet rasti - najavio je.