Njemačka, Švicarska i Austrija pod snijegom: Zimsko nevrijeme uzrokovalo stotine nesreća, pozatvarali ceste

Njemačka policija registrirala je više od 200 nesreća od Bodenskog jezera do Schwarzwalda. Njemačka meteorološka služba (DWD) upozorila je vozače kako se još "očekuju obilne snježne padaline od Allgäu Alpa do Werdenfelser Landa". Iako će snježne padaline na jugu i na istočnom rubu Alpa s vremenom vjerojatno prestati, prema DWD-u, može biti jakih snježnih pljuskova, posebno "od Sjevernog mora i Donje Rajne do istočne Vestfalije i planina Harz", prenosi dpa.

Alpske zemlje također su bile pogođene početkom zime u četvrtak navečer i petak navečer. Kako javlja portal 20min.ch, u Švicarskoj je mjestimice palo i do 20 centimetara snijega. Zbog toga su neke ceste bile zatvorene, a došlo je i do djelomičnih ograničenja u željezničkom prometu, javlja Fenix Magazin.

Slična slika mogla se vidjeti i u dijelovima Južnog Tirola, osobito na području Wipptala, sjevernog Eisacktala i Pustertala koji su se borili s obilnim snježnim padalinama. Lokalni mediji javljaju kako je zbog obilnih snježnih padalina morala biti zatvorena cesta Arlberg Pass, kao i brojne druge ceste u Austriji, uključujući i Fernpassstraße.

