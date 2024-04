Vojarne bi prenamijenili u stanove, a podstanarima dali subvencije

Političke su stranke, ponajprije Most i Možemo, prilično kreativne u nuđenju prijedloga vezanih uz tržište nekretnina i stambenu politiku, a zanimljiv je i prijedlog SDP-a da se povlašteno paušalno oporezivanje turističkog najma dopusti samo domaćim vlasnicima i rezidentima, dok bi stranci morali registrirati poduzeća ili obrte te plaćati pune poreze.

Možemo je jedina politička opcija, od većih stranaka, koja se jasno izjasnila za oporezivanje nekretnina. SDP kaže da ni on ne bježi od tog poreza, dok bi Most otvorio prostor da se i o oporezivanju nekretnina razgovara. Jedino HDZ nijednom riječju ne spominje promjene u načinu plaćanja poreza na nekretnine. Opći je dojam da su sve stranke prepoznale stambenu problematiku kao važno pitanje te bi se ona mogla naći u fokusu djelovanja buduće vlade bez obzira na to naginje li ona lijevo ili desno. Nudi se svašta, od subvencija za podstanare, gradnje za socijalni najam, državne stanogradnje, aktiviranja vojarni do imovinskog poreza!

Zagrebački ljevičari iz pokreta Možemo krenuli bi s oporezivanjem treće i progresivnim oporezivanjem svake daljnje nekretnine u privatnom vlasništvu, dok bi prve dvije izuzeli iz poreznih škara. SDP jedino ne želi oporezivati prvu nekretninu, odnosno dom u kojemu ljudi žive. Kažu da bi porez na nekretnine trebao biti formuliran tako da 'potakne aktivaciju stambenih nekretnina u urbanim središtima te učini povlačenje nekretnina sa stambenog tržišta financijski neatraktivnim'. Možemo bi iznova promiješao karte kad je o porezima riječ te bi smanjivao pritisak na rad i uveo progresivno oporezivanje plaća uz oporezivanje ekstradobiti poduzeća.

Manje je poznato da u Hrvatskoj postoji porez na dohodak od otuđenja nekretnina koji se plaća po stopi od 24 posto, odnosno porez na razliku između kupljene i prodajne cijene, ako se ta nekretnina proda u roku kraćem od dvije godina od stjecanja. Možemo bi od obaveze plaćanja poreza na otuđenje nekretnine oslobodio samo osobe koje prodaju stan ili kuću u kojoj su živjele, dok bi ga svi drugi morali plaćati, sve sa svrhom smanjenja špekulacija s nekretninama. Predsjednik "svih hrvatskih ljudi" Zoran Milanović nije se za sada, u funkciji oporbenog vođe, izjašnjavao o oporezivanju nekretnina, no kao premijer je, slično kao i Andrej Plenković, zaustavio sva nastojanja da se uvede porez na nekretnine. Most je, bude li ta stranka u prilici da odlučuje tko će sastavljati saborsku većinu i ušetati na Markov trg, spreman otvoriti javnu raspravu o porezu na nekretnine te proučiti iskustva drugih. Inače, Most se ozbiljno pozabavio problematikom stanovanja i skupih stanova u svom programu te je ponudio nekoliko inovacija.

Zalaže se za osnivanje stambenog fonda kao obrtnog fonda koji bi financirao stambene programe te bi povezao sve moguće javne izvore, kako domaće tako i strane, za financiranje stanogradnje. Velik je naglasak u programu Mosta na izgradnji stanova za najam koje su zamislili kao "odskočnu dasku" za mlade obitelji. Cijena najma ne bi bila socijalna već bi se vezala uz mjesečnu ratu kredita uzetog na 30 godina, umanjenog za četvrtinu. Socijalni stanovi ne bi se prodavali najmoprimcima, a povećanje fonda tih stanova mostovci doživljavaju kao višestruku socijalnu investiciju. Most bi poticao korisnike najmoprimatelje da nakon izvjesnog vremena kupuju svoj prvi dom, za koji ne bi plaćali porez na promet nekretnina. Mostovci bi također spustili porez na slobodno ugovorene najamnine na pet posto, čime bi potaknuli vlasnike praznih stanova da ih iznajmljuju, a pet posto bi bio i PDV na gradnju. Most bi također povećao poreze na kratkoročni najam na pet posto, identično kao i porez na najam stana, a uveo bi i subvencije za podstanare.

POVEZANI ČLANCI:

HDZ ne spominje ni "p" od promjene modela oporezivanja nekretnina, već ponavlja da će nakon pobjede donijeti nacionalni plan stambene politike "koji će omogućiti kvalitetno, priuštivo i održivo stanovanje svim hrvatskim građanima". Stanovi su sve manje dostupni mladim ljudima, a Hrvatska je i prošle godine bila pri europskom vrhu s prosječnim godišnjim porastom cijena nekretnina od 11,9 posto. Tržište je na višegodišnji skok cijena stanova odgovorilo smanjenom potražnjom, a sljedeći će mjeseci pokazati kako će se prema stambenoj politici postaviti izborni pobjednici. HDZ obećava neimenovane financijske, zemljišne i ekološko-energetske poticajne mjere, kao i porezne izmjene koje će ići u prilog mladim obiteljima.

– Povećanje ponude stanova na tržištu presudno utječe na smanjenje njihove cijene, što ćemo postići poticanjem stavljanja na tržište velikoga broja praznih stanova. To ćemo raditi u suradnji s općinama i gradovima promjenom modela poticane stanogradnje (POS), izgradnjom novih stambenih zgrada, kreiranjem poticajnog investicijskog okruženja za profitne i neprofitne subjekte, posebno neprofitne stambene zadruge te jačanjem studentskih smještajnih kapaciteta i organiziranim smještajem za starije sugrađane (Program 65+) – navodi HDZ.

Hrvatska demokratska zajednica išla bi i u prenamjenu vojarni, tvornica i industrijskih zgrada u stambene nekretnine, dok bi Most za početak prodao 20 tisuća državnih stanova, čime bi prikupio kapital za obrtni fond i daljnje mjere. Bi li prenamijenjene vojarne bile prostor za smještaj sve većeg broja stranih radnika, nitko ne govori!

SDP navodi da je osnovna mjera koju će provesti radi sprečavanja daljnje apartmanizacije i opterećivanja prostora definiranje pojma "domaćinstva" u Hrvatskoj tako da "domaćini" mogu biti samo fizičke osobe, građani, rezidenti – bez obzira na državljanstvo, ali moraju imati svoju adresu domaćinstva u županiji u kojoj obavljaju turističku djelatnost.

– Svi ostali moći će iznajmljivati svoje kapacitete, ali kao "ostali ugostiteljski objekti za smještaj – ugostitelji". Znači, svi oni koji se u Hrvatskoj samo povremeno bave biznisom moći će u skladu s propisima o poslovnom nastanu registrirati za to obrt ili tvrtku i morat će plaćati sva davanja prema pravilima o poslovnom nastanu, a ne kao do sada mali iznos poreznog paušala. Jedino građani čije je "domaćinstvo" adresa u Hrvatskoj trebali bi imati privilegij paušalnih poreza – ističe SDP.

VIDEO Milanović uzvratio Butkoviću: 'Osam milijuna kuna državnog novca potrošio si da bi obiteljska birtija više zarađivala'