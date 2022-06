"Vlada sve više sredstava usmjerava prema rijekama i unutarnjim plovnim putovima"

Predsjednik Vlade Andrej Plenković obišao je novoizgrađenu riječnu luku u Slavonskom Brodu. Voditelji Lučke uprave tom su mu prilikom predstavili radove na proširenju kontejnerskog terminala u luci. Ukupna vrijednost završenog projekta je oko 280 milijuna kuna, od čega na posljednju fazu vezanu za proširenje terminala, koja je financirana iz europskih fondova, otpada oko 130 milijuna kuna.

Uz Plenkovića, u Slavonskom su Brodu bili i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministrica poljoprivrede Marija Vučković te ministar gospodarstva i održivog razvoja Davor Filipović.

- Terminal izgleda zaista lijepo i impresivno. Podsjeća me na Zagrebačku obalu u Rijeci, budući da je ona puno veća i puno se više o njoj govori. Naravno, Rijeka je uvijek atraktivnija, ali ovaj projekt ovdje u Slavonskom Brodu zapravo pokazuje opredjeljenje Vlade Republike Hrvatske i nas kao ministarstva da koristimo i sve više usmjeravamo sredstva i investicije prema rijekama i unutarnjim plovnim putovima, naravno, u tom smislu i teretnih terminala – rekao je ministar Butković, dodavši kako će sličan projekt uskoro biti realiziran i u Osijeku.

Govoreći o nastavku projekta, odnosno proširenju kapaciteta terminala, za što je Vlada prije dva tjedna dala suglasnost, Butković je istaknuo da će se u novi objekt smjestiti carina, policija i druge službe koje su potrebne za funkcioniranje terminala.

On je podsjetio kako je jedan od zadataka na kojima će se raditi u nadolazećem razdoblju i čišćenje i produbljenje riječnog korita kako bi se omogućila plovnost Save tijekom deset mjeseci godišnje. No, za taj posao tek treba ishoditi građevinsku dozvolu.

U posljednjih deset godina Luka Brod pretovarila je gotovo 2 milijuna tona tereta. U posljednjih šest mjeseci zabilježeno je povećanje pretovara kamionskog prometa i tako je pretovareno više od 15 tisuća tona tereta, a u probnom radu dovoza kontejnera željeznicom u Slavonski Brod, koji provodi riječka tvrtka Manšped, u posljednja dva mjeseca pretovareno je oko 1500 kontejnera. To se u Slavonskom Brodu nikada do sada nije dogodilo, a taj pretovar rast će i dalje.

- Uspjeli smo izgraditi nešto najveće u regiji, a to je naša luka. Sutra nam dolazi vlak iz Kopra, prekosutra iz Rijeke. Kontejneri su počeli kontinuirano dolaziti u Luku Slavonski Brod, koja je sada u međunarodnim asocijacijama prepoznata kao luka - rekao je Marijan Jurić, ravnatelj Lučke uprave Slavonski brod.