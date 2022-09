VKS odbio zahtjev umirovljenog generala HV-a Mladena Kruljca

Mladen Kruljac, umirovljeni general HV-a, koji je u ožujku 2020. pravomoćno osuđen u aferi Sibinj na uvjetnu kaznu od godinu dana zatvora uz rok kušnje od dvije godine te uplatu 67.549 kuna u državni proračun u roku godine dana od pravomoćnosti presude, tražio je obnovu postupka, no to mu odbio Županijski sud u Osijeku. Kruljac se na tu odluku suda žalio, no žalbu mu je odbio Visoki kazneni sud (VKS.).



Kruljac je osuđen za zloporabu položaja i ovlasti jer je izdao usmenu zapovijed za koju nije bio ovlašten. Prema pravomoćnoj presudi, Kruljac je postupio protivno izričitoj zapovijedi načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske koji je u srpnju 2007. zabranio uporabu inženjerijskih postrojbi na obavljanju radova. No usprkos tome Kruljac je angažirao pripadnike inženjerske brigade i tehniku na izgradnji ceste u Zoni malog gospodarstva od listopada do prosinca 2007. Sud je zauzeo stav da su radovi neovlašteno izvedeni te da je Kruljac tako zlorabio svoj položaj zapovjednika HV-a.