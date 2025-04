Vještak o strašnoj tragediji u kojoj je poginuo Nikola Pokrivač: 'Ta cesta ima dio...'

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Nikola Pokrivač tragično je izgubio život u prometnoj nesreći u petak navečer na Turanjskoj obilaznici kraj Karlovca. Vraćao se s treninga zajedno sa suigračima kada je u njihov automobil frontalno udario vozilo austrijskih registracija koje je nepropisno pretjecalo. Prometni stručnjak Goran Husinec za 24sata komentira kako se nesreće često događaju uoči blagdana. - Svi nekamo žure, hoće što prije završiti posao i krenuti, doći na odredište, krenuti sa slavljem. Vozači obično budu umorni, jer su dan, dva prije na brzinu rješavali štošta ne bi li što prije krenuli na vikend. Automobili su pak sve jači i brži, a ceste su opasne, i još uvijek hladne. Kiša je, mokro je, plus noć, kad se sve zbroji, ne treba puno za tragediju - kaže Husinec. Dodaje kako suvremeni automobili imaju velike brzinske mogućnosti, ali vozači nisu prilagođeni takvom napretku:

- Danas su svi automobili strahovito brzi, a vozači nisu evoluirali u skladu s tim. I nema strpljenja za volanom. Nekad, kad se automobilom išlo na godišnji odmor, vozač je prethodno tjedan dana odmarao, pa bi odvezao auto na tehnički, pregledavao ga, sređivao, a onda bi se do Zadra, recimo, putovalo čitav dan. Danas završimo s poslom u Zagrebu pa poslijepodne odlučimo 'skočiti' do Zadra - napominje Husinec.

Govoreći o Turanjskoj obilaznici, Husinec ističe da je riječ o kvalitetnoj cesti, no to često ima i negativnu stranu.

- Ta cesta ima dio na kojem bi svi htjeli dobiti na vremenu. Obilaznica je rekonstruirana, dobra je, ali kad je cesta kod nas dobra, uvijek ima onih koji znaju gdje nema kamera i ne boje se kazne pa koriste to za prebrzu vožnju. S druge strane, ako je cesta loša, puna rupa, onda je i opet opasna - napominje Husinec.

Zaključno, ističe da je prometna kultura u Hrvatskoj na niskoj razini, odražavajući šire društvene probleme:

Prometna nam je kultura, napominje, jako loša, i odraz je (ne)kulture u društvu. To je začarani krug - kaže Husinec.