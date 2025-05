VIDEO Zvonjava iz srca Pariza: Notre-Dame pozdravila novog papu Lava XIV

Zvona pariške katedrale Notre-Dame počela su zvoniti punom snagom u četvrtak, nakon objave da je izabran novi papa. Na iznenađenje turista na trgu ispred francuske katedrale, nekoliko minuta nakon što je pušten bijeli dim iz dimnjaka na krovu Sikstinske kapele u Vatikanu, najavljujući izbor novog pape, zvona su počela zvoniti.

Svečana su zvona pariškim nebom odzvanjala petnaestak minuta. Od otvaranja konklave u Vatikanu u srijedu, molitve su se održavale u nekoliko pariških crkava. Pariški nadbiskup održat će misu zahvalnicu, čiji datum još nije određen, nakon izbora novog pape.

