VIDEO Zastrašujuća snimka: Drama u zraku, avion pokušava sletjeti za vrijeme razornog tajfuna

Prolazak tajfuna Kong-reja preko Tajvana izazvao je najmanje dvije smrti, a ozlijeđeno je 580 ljudi, priopćio je u petak Središnji hitni operativni centar (CEOC). Oluja je preko Tajvana prošla u četvrtak, donoseći snažne vjetrove i obilne kiše na otok. U Taipeiju stablo na ulici srušilo se kasno u četvrtak zbog jakog vjetra zgnječivši i usmrtivši 48-godišnjeg motociklista. Ukupno je 580 ljudi diljem otoka ozlijeđeno u nesrećama povezanim s tajfunom, prema CEOC-u.

Centar je izvijestio o više od 9993 prijavljenih slučajeva, poput srušenih stabala, blata i oštećenja cesta, diljem otoka. Tajvanska meteorološka uprava rekla je da se radi o najvećem tajfunu koji je pogodio otok od 1996. godine.

WATCH: Planes struggle to land at Taoyuan International Airport during #TyphoonKongRey. Over 500 flights were canceled across Taiwan and several more were diverted to neighboring countries. pic.twitter.com/mH34txplaS