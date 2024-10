FOTO/VIDEO Kaotične poplave u Španjolskoj: Više osoba nestalo, bujice nose aute, promet obustavljen

Istočna Španjolska , posebno regija Valencija, suočava se s kaosom zbog velikih poplava koje su stvorile bujice na cesti. Dok su ceste zatvorene, hitne službe rade punom parom na spašavanju ljudi iz poplavljenih područja. Policija u gradu L’Alcúdia traga za vozačem kamiona koji je nestao od ranog poslijepodneva.

Djelatnici hitnih službi traže tri ili četiri osobe koje su nestale nakon iznenadnih poplava, rekao je gradonačelnik Letura Sergio Marín Sánchez za španjolsku javnu televiziju. Nacionalni operator željezničke infrastrukture ADIF potvrdio je obustavu svih brzih vlakova između Madrida i istočne luke Valencije zbog šteta koje je oluja nanijela glavnim točkama željezničke mreže. U još jednom incidentu, brzi vlak s 276 putnika iskočio je s tračnica u južnoj regiji Andaluzija, no srećom, nitko nije ozlijeđen, piše Guardian.

>>> FOTO Poplave u Španjolskoj

Hitne službe su u Álori, također u Andaluziji, spašavale ljude, a neki su bili evakuirani helikopterima nakon što je rijeka preplavila iz korita. Državna meteorološka agencija AEMET proglasila je crvenu uzbunu u regiji Valencija i drugu najvišu razinu uzbune u dijelovima Andaluzije, dok su brojne ceste zatvorene zbog poplava.

Intenzivne kiše pripisuju se fenomenu poznatom kao „hladna kap“, koji nastaje kada hladan zrak prelazi preko toplih voda Sredozemnog mora. Ova situacija stvara atmosfersku nestabilnost, uzrokujući brzo uzdizanje toplog, zasićenog zraka i stvaranje velikih kumulonimbus oblaka, što dovodi do obilnih kiša koje su pogodile istočne dijelove Španjolske, piše Guardian.

JUST NOW: Civil Guard, DISTINGUISHED in Cártama (Málaga) Spain 🇪🇸 #dana #lluvia #flood pic.twitter.com/96cXsz9Oo6

Witness the flood disaster due to overflowing rivers in Valencia - or Valencia. - Spain today 🇪🇸🚨 10-29-2024 #Valencia #spainfloods ❗️❗️ @Valencia_WX pic.twitter.com/GFl1GYi1JB

A bridge near Valencia in Spain washed away by the power of the devastating floods hitting parts of Spain today. pic.twitter.com/3pf6RIUxIc