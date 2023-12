UŽIVO Iz Atene: Prvi Boysi stigli na sud, specijalci i interventna na ulici

Izvanredne mjere sigurnosti jutros su bile spremne za dolazak više od stotinu pripadnika Bad Blue Boysa u atensku gradsku sudnicu u ulici Evelpidon, gdje je danas u devet sati, nakon više od tri mjeseca u istražnom zatvoru, počelo njihovo ispitivanje pred sucem istrage. Svi Boysi koji su utamničeni nakon krvavih nereda trebali bi tijekom slljedeća tri dana – 4., 5. i 6. prosinca izići pred suca, a iz Atene za Večernji list javlja se Večernjakova novinarka Dea Redžić.

Iskaz daje ukupno 102 pripadnika BBB-a koji su nakon huliganskog okršaja s navijačima AEK-a od kolovoza smješteni po zatvorima diljem Grčke te čekaju dovršetak istrage o smrti Michalisa Katsourisa (29) koji je u dogovorenoj tučnjavi izgubio život. Večernjakova Dea Redžić potvrdila je kako je prva tura Boysa dovedena na sud oko 7.30 sati. U tri policijska kombija prvi Boysi dovedeni su pod pratnjom interventne i specijalne policije. Kako doznajemo, danas bi 40 boysa trebalo dati iskaz pred sucem istrage, od ukupno privedenih 102.

Tijek događaja:

9:19 - Grčki odvjetnik Boysa se obrušio na Plenkovića

Odvjetnik BBB-a Athanasios Kaimenakis prije ulaska u sud verbalno je napao premijera Andreja Plenkovića, nakon što je premijer u nekoliko navrata poručio kako obitelji i pritvoreni Boysi mogu očekivati ''pozitivne pomake''. Kaimenakis je tako kazao kako takve izjave samo štete.

- Hrvatski premijer treba gledati svoja posla i ne komentirati suđenje u Grčkoj. Svojim izjavama nam samo može naštetiti. Grčko pravosuđe je nezavisno i ne može politika donositi odluke oko toga. Ne znam odakle hrvatskoj Vladi informacije da će biti dobre vijesti za uhićene hrvatske državljane. To su izjave temeljene na rekla-kazala. Neka on radi svoj posao, a mi ćemo raditi naš posao. Za nas je bolje da on drži jezik za zubima - objasnio je. Grčki odvjetnik BBB-a također je za Večernji kazao da ima jaku obranu i dolaze temeljene na videosnimkama, ali je naglasio da Boysi sigurno neće izaći iz pritvora odmah već će tek nakon davanja svih iskaza biti podnesen prijedlog za ukidanje istražnog zatvora.

7:49 - Boysi pred sudom

Večernjakova Dea Redžić potvrdila je kako je prva tura Boysa dovedena na sud oko 7.30 sati. U tri policijska kombija prvi Boysi dovedeni su pod pratnjom interventne i specijalne policije. Kako doznajemo, danas bi 40 boysa trebalo dati iskaz pred sucem istrage, od ukupno privedenih 102. Prilikom dolaska na sud iz policijskih automobila Boysi su uzvikivali psovke i pokazivali srednji prst.

- Jake su mjere osiguranja pred sudom, a od pravnog zastupnika roditelja mogli smo čuti kako zasad ne žele davati izjave jer žele da sve prođe u miru, nakon čega će se odlučivati o daljnjim potezima. Priča se puno i o protutužbama, ali zasad je dosad rano govoriti o tome - objasnila je Redžić.

Nekoliko grčkih navijača također je pritvoreno, ali od njih je samo jedan navijač AEK-a, čiji je DNK pronađen na nožu na kojem se nalazila krv ubijenog Michalisa. On je u međuvremenu pušten iz pritvora, a grčki odvjetnik Kaimenakis i pravni zastupnik roditelja Bad Blue Boysa Mario Medak pojasnili su nam da Boyse vjerojatno čeka još neko vrijeme iza rešetaka.

- Imamo čvrstu obranu, videosnimku na kojoj se vidi da hrvatski navijač pokraj usmrćenog navijača AEK-a nije nosio rukavice jer u suprotnom njegov bi DNK ostao na nožu koji se vještačio, kazao je za Večernji list grčki odvjetnik Bad Blue Boysa Athanasios Kaimenakis te potvrdio da ne očekuje kako će itko od navijača izaći na slobodu nakon ispitivanja, već će se podnijeti prijedlozi za ukidanje istražnog zatvora za sve pritvorene navijače koji su u napadu na AEK-ovce imali i logističku pomoć navijača Panathinaikosa.

