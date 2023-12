Koji su daljnji koraci za pritvorene Boyse? Grčki odvjetnik: 'Imamo jaku obranu'

Jutros je 40 od ukupno 102 pritvorenih Boysa stiglo na sud u Ateni gdje se odlučuje o tome koji će biti idući koraci u slučaju nereda krajem kolovoza u kojima je život izgubio navijač AEK-a Michalis Katsouris (29). Navijači se već više od tri mjeseca nalaze u istražnom zatvoru, a prva skupina navijača jutros je na sud došla pod jakim policijskim osiguranjem.

Večernjakova Dea Redžić također se nalazi u Ateni, odakle javlja tijek događaja. Pri samom dolasku na sud BBB-i su pokazivali srednji prst novinarima i uzvikivali psovke, a ispred suda je komentar dao i grčki odvjetnik Athanasios Kaimenakis koji se obrušio na izjave premijera Andreja Plenkovića. Odvjetnik je, podsjetimo, ranije kazao za Večernji kazao da ima jaku obranu i dokaze temeljene na videosnimkama, ali je naglasio da Boysi sigurno neće izaći iz pritvora odmah. Tek nakon davanja svih iskaza bit će podnesen prijedlog za ukidanje istražnog zatvora.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Hrvatski premijer treba gledati svoja posla i ne komentirati suđenje u Grčkoj. Svojim izjavama samo nam može naštetiti. Grčko pravosuđe je nezavisno i ne može politika donositi odluke oko toga. Ne znam odakle hrvatskoj Vladi informacije da će biti dobre vijesti za uhićene hrvatske državljane. To su izjave temeljene na rekla-kazala. Neka on radi svoj posao, a mi ćemo raditi naš posao. Za nas je bolje da on drži jezik za zubima – objasnio je.

Premijer Andrej Plenković već je ranije kazao kako je stalnom razgovoru s grčkim kolegom Kirijakosom Micotakisom, naglašavajući kako se očekuju ''veliki pomaci s kojima će obitelji pritvorenih navijača biti zadovoljne''.

Inače, i nekoliko grčkih navijača također je pritvoreno, ali od njih je samo jedan navijač AEK-a, čiji je DNK pronađen na nožu na kojem se nalazila krv ubijenog Michalisa. On je u međuvremenu pušten iz pritvora, a grčki odvjetnik Kaimenakis i pravni zastupnik roditelja Bad Blue Boysa Mario Medak pojasnili su nam da Boyse vjerojatno čeka još neko vrijeme iza rešetaka.

– Imamo čvrstu obranu, videosnimku na kojoj se vidi da hrvatski navijač pokraj usmrćenog navijača AEK-a nije nosio rukavice jer u suprotnom njegov bi DNK ostao na nožu koji se vještačio – kazao je za Večernji list grčki odvjetnik Bad Blue Boysa Athanasios Kaimenakis te potvrdio da ne očekuje kako će itko od navijača izaći na slobodu nakon ispitivanja, već će se podnijeti prijedlozi za ukidanje istražnog zatvora za sve pritvorene navijače koji su u napadu na AEK-ovce imali i logističku pomoć navijača Panathinaikosa.

POVEZANI ČLANCI: