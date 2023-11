Jakirović je isplivao, sad su na redu Izvršni odbor i Bad Blue Boysi

Dinamo je gotovo ponovio svoju prvu utakmicu s Osijekom, na novom osječkom stadionu slavio je uz dramu, u samoj završnici. Tada su Osječani imali velike zamjerke na suđenje zbog dva jedanaesterca dosuđena za plave iako uopće nisu bili sporni. I sad je Dinamo u 90. minuti preko Vidovića uspio postići pogodak za pobjedu, no ovaj put nema repova, može biti tek prigovora na poneki krivo dosuđeni aut ili prekršaj, no ništa što bi potaknulo nečije žučne ispade.

Dinamo je ove sezone neke utakmice odigrao prilično dobro, ali je ostao bez željenog rezultata, a u mnogima je odigrao i loše pa više od gubitka bodova i nije zaslužio. Protiv Osijeka nije pokazao očaravajuću partiju, u prvom je dijelu imao posjed lopte, ali je Osijek imao bolje prilike. Pa i u nastavku su Osječani imali prilika i trener Dinama Sergej Jakirović ne bi smio biti zadovoljan igrom onoliko koliko smije biti zadovoljan rezultatom. Sve osim pobjede u tom derbiju bilo bi doista katastrofa za plave koji su ionako već u bodovnom minusu i ne smiju si dopustiti nova posrtanja.

Dobitak je i povratak Brune Petkovića, ponovno se vidjelo koliko je važan za igru maksimirske momčadi, to je bilo očito i kad ga nije bilo, a i sad kad se vratio. Činjenica da je odigrao svih 90 minuta može dodatno oraspoložiti Jakirovića uoči pet utakmica koje plavi moraju odigrati do kraja polusezone, no morat će igrati puno bolje negoli protiv Osijeka. Pohvale za svoju prezentaciju nisu zaslužili, može im se samo čestitati na tri boda i nekakvom karakteru uz koji su već nekoliko puta u završnicama okretali utakmicu.

Sergej Jakirović može mirno čekati ponedjeljak i novi sastanak Izvršnog odbora kluba, a vjerojatno se ovaj put neće o njemu raspravljati. Iako, nikad se zna, možda će netko od ‘stručnjaka’ u toj klupskoj vladi, s obzirom na podijeljenosti u klubu, poželjeti analizirati i trenera.

No sumnjamo da će se to dogoditi, imaju ‘izvršnjaci’ puno važniju temu na stolu. Očekuje se da će glavna tema biti novi Statut kluba, a tu će podjele ponovno igrati važnu ulogu. Naime, Dinamo je osnovao radnu skupinu stručnjaka koji su mjesecima pripremali novi Statut i pripremili su ga. No taj najvažniji klupski dokument nije stigao na dnevni red posljednje Skupštine, predsjednik Mirko Barišić nije ga uvrstio jer se njemu i ljudima koji su uz njega nije svidio način na koji se ulazi u Skupštinu, navijači su željeli ravnopravan broj skupštinara koje bira Izvršni odbor i onih koje biraju oni, a to se Barišiću i njegovu ‘odjelu’ nije svidjelo.

Stoga je osnovana nova radna skupina za Statut koja ima nove ideje. Važnu ulogu u svemu igra Nikola Hanžel koji ima ideju da Izvršni odbora bira 40 članova Skupštine, navijači 20, a da jedno mjesto pripada predstavniku grada.

Prije nekoliko dana navijači su došli u klub ne bi li razgovarali o svemu, pa je navodno i nakon utakmice s Osijekom obavljena nova runda razgovora. Zna se da navijači žele da Izvršni odbor bira 32 člana Skupštine, oni 28 i jednoga Grad Zagreb. Ne znamo koliko su ti razgovori dali rezultata, no vidjeli smo na utakmici s Osijekom da navijači sve više sumnjaju u iskrenost sadašnjih čelnika Dinama, pa je na sjevernoj tribini osvanuo transparent “Istječe vam vrijeme, ne testirajte naše strpljenje”.

Ozbiljno se osjeća njihovo nezadovoljstvo svime što se događa oko Statuta pa i cijelog kluba. Što i ne čudi, jer oni su pomogli da se sruši struja koja je podržavala Zdravka Mamića ili kasnije Damira Zorića koji je bio predvodnik borbe s Barišićem i njegovim pratiteljima. Pristali su i na manji broj svojih predstavnika u Izvršnom i Nadzornom odboru u odnosu na ono što su prvotno tražili, a sad se osjećaju izigranima.

U svim tim dvorskim borbama više ne smije biti iznenađenja, pa čak ni kad bi se Barišić i Zorić ponovno sprijateljili iz interesa i tako bez problema nadglasali navijački puk. No to je zasad puko nagađanje, ali u odajama Dinama već su nas naučili da ništa nije nemoguće.

I dok traju te dvorske bitke za pozicije, ispada da je onima koji vode klub momčad manje važna. Ona je vitalna, od prve momčadi svi žive, no nijednoj struji momčad nije u fokusu. Očito misle da njihova trvenja ne utiču na momčad, ali varaju se. Svim tim slabijim rezultatima i oni su pridonijeli, svojim ponašanjem i borbama sigurno destabiliziraju i momčad koliko god igrači govorili da to na njih ne utiče. Uostalom, u tim svojim borbama propustili su u nekoliko prijelaznih rokova dovesti igrače koji bi danas jače vukli momčad i na pravi način zamijenili one koji su to radili dosad, a prodani su (Livaković, Ivanušec, Šutalo, prije toga Oršić...). Osim toga neki su od njih, po nama, prodani prejeftino. Da, možda je blagajna bila prazna pa se morali prodati, ali i za to je krivo vodstvo kluba koje očito nije radilo dobro. Pri tome ne mislimo da današnje vodstvo, već na sve što se događalo u posljednjih godinu i dvije.

Ne vjerujemo da će današnji Izvršni odbor dovesti do toga da odjednom sve krene pozitivnijim smjerom, prije valja očekivati nastavak borbenih aktivnosti.