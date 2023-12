Odvjetnik mladog Boysa detaljno objasnio što čeka hrvatske navijače: 'Još nisu pregledani svi dokazi'

Prema riječima odvjetnika jednog mladog pritvorenog Boysa, grčko pravosuđe još nije pregledalo sve dokazne materijale u slučaju istrage nereda u kojima je život izgubio Michalis Katsouris (29). Točno 102 navijača Dinama još se od kraja kolovoza nalazi u pritvorima, a danas je krenulo i ispitivanje na atenskom sudu nakon čega će se donijeti odluka o njihovom puštanju na slobodu, odnosno eventualnom pritvaranju.

Vassilis Karkazis objasnio je kako je i njegov klijent danas bio jedan od ispitanih na sudu, no on zapravo nije trebao odgovarati na pitanja jer je obrana bila dobro pripremljena, kazao je, pa se osvrnuo i na to što bi i ostali Boysi mogli očekivati u idućem razdoblju.

- Danas je provedeno drugo ispitivanje svih koji se sumnjiče. Nadamo se da će do Božića biti donesena odluka suda u Grčkoj za našeg klijenta kako bi mogao biti pušten na slobodu. Našeg branjenika ništa sud nije ništa pitao. Pitali su nas i po točki udruženja u zločinačku organizaciju, što je možda i najteža točka. Prema onome što znamo, naš branjenik nije nigdje prepoznat pa se nadamo da će sud odlučiti kako priželjkujemo, no to nije u našim rukama - objasnio je.

Odvjetnik je i pojasnio što slijedi za pritvorene Boyse. Nakon ove prve faze u kojoj se odlučuje puštaju li se na slobodu ili ne, za one koji ostaju u Grčkoj kreće druga faza.

- Oni smiju ostati u pritvoru 18 mjeseci, a u polovici tog roka, dakle 9 mjeseci, sud će odlučiti tko će biti optužen, a tko ne. Na kraju tek kreće suđenje, a moguće je i da ga neće biti ako ništa niti ne pronađu. Ipak za to je još jako rano govoriti, a još nisu niti pregledali sav materijal. Poručio je kako će cijeli slučaj potrajati jer još nisu ni pregledani svi dokazi, od mobitela, prijevoda...

- Trebat će više vremena. Trebaju se pregledati mobiteli, puno je posla, a samo jedan prevoditelj jer malo ljudi priča hrvatski jezik. Jedan službenik u ambasadi radi danonoćno - objasnio je.

- Ne mogu govoriti u ime svih, ali u ime mog klijenta nije ništa pronađeno, a mislim da neće biti ni u budućnosti - zaključio je odvjetnik.

