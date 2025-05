Vinski vitezovi: Teško je reći što će biti s Europom, vidimo da Amerika više nije prijatelj

Opatija je prvi put u svojoj povijesti postala domaćin prestižne Viteške svečanosti Europskog vinskog viteškog reda (Ordo Equestris Vini Europae – OEVE), događaja koji je u grad podno Učke doveo više od stotinu vinskih vitezova i dama iz Hrvatske, Austrije, Slovenije i Italije. Uz mirise soli i cvjetova kamelija, Opatija je disala u ritm u ceremonije koja spaja duh srednjovjekovnog viteštva i plemenitost vinske kulture. Time je potvrdila svoj status kulturnog i turističkog središta, ali i mjesto gdje se tradicija s elegancijom susreće sa suvremenim vrijednostima Europe.

Europski vinski viteški red, čije geslo “In honorem Dei et in honorem vini”, u slavu Boga i u slavu vina, simbolizira mir i humanost, obnovljen je 1984. u Eisenstadtu, a korijene vuče još od reda sv. Jurja iz 1468. Hrvatski viteški konzulat, osnovan 2002. godine, okuplja oko 200 članova, od vinara i kulturnjaka do uglednih javnih osoba, predanih čuvanju vinske baštine. Svečanost je otvorena Viteškom akademijom i sjednicom Senata reda. Rasprave o vinskim trendovima i izazovima vodile su se uz degustacije autohtonih vina, pri čemu su osobito zanimanje izazvala vina koja su dozrijevala u kvarnerskom podmorju, novitet koji objedinjuje tradiciju i inovaciju.

Vitezovi i dame, odjeveni u raskošne ceremonijalne odore, prodefilirali su Opatijom, uz pratnju sopila. Povorka je stigla do crkve sv. Jakova, gdje je održana svečana misa, a blagoslovljeni su viteški simboli i boce vina, naglašavajući duhovnu komponentu ovoga reda, jer je vino simbol krvi Isusove. Uslijedio je najsvečaniji čin, akreditacija i intronizacija novih članova reda. Novi vitezovi položili su prisegu na vrijednosti časti, poštenja i ljubavi prema viteškim pravilima i etici, a atmosfera se potom preselila na terasu hotela Kvarner. Uz zalazak sunca i čaše pjenušca, goste su zabavljali KUD Frankopan iz Vrbnika i Folklorna akademija Zora, podižući duh zajedništva. Sudionici su posjetili i povijesni Kastav. U vinariji Plovanić upoznali su se s modernim pristupom vinarenju, dok ih je Kuća Belice podsjetila na duboko ukorijenjenu vinsku povijest regije. Šetnja kastavskom jezgrom bila je kruna ovog kulturno-enološkog vikenda, u kojem vino nije bilo samo piće, već sredstvo povezivanja.

– Jako sam sretan što se nalazimo upravo u Opatiji, gradu bogate povijesti i kulture, domaćinu naše prve Viteške svečanosti u Hrvatskoj – istaknuo je generalni magistar, generalkonzul prof. Alfred Rákóczi Tombor-Tintera. – Iako naš Europski vinski viteški red nema granica i djelujemo diljem svijeta, ovakvi susreti dragocjena su prilika za promicanje naših temeljnih vrijednosti, mira, ljubavi i tolerancije. Viteštvo nas uči poštovanju i zajedništvu, a vino je simbol prijateljstva koje spaja ljude bez obzira na podrijetlo ili uvjerenja te vjeru.

U sličnom tonu govorio je i generalkapetan i senatni konzul Alois Paul, najavivši inicijativu postavljanja Spomenika miru na granici Hrvatske i Slovenije: – U vremenu kada svijetom nažalost dominiraju ratovi, razaranja i sve izraženija netolerancija, naš Europski viteški red želi biti simbol suprotnog puta, puta mira, ljubavi i tolerancije. Naša misija nije samo čuvanje vinske tradicije, već i aktivno zalaganje za mir među narodima. Zbog toga smo već i postavili spomenike koji simboliziraju mir noseći tu poruku na sve četiri strane svijeta.

– Tamo gdje se dižu čaše, gdje se nazdravlja, nema mjesta za rat. To je poruka koju danas, više nego ikad, trebamo jasno i glasno slati. Vino spaja, a ne razdvaja ljude. U ovim teškim i opasnim vremenima, kad prijetnje ratova sve više dotiču i naš europski prostor, dužnost nam je promicati vrijednosti mira, ljubavi i međusobnog poštovanja. Europa je kontinent vina, ali mora ostati i kontinent mira – istaknuo je rektor Europa-Foruma, senator prokonzul DI Tomislav Kovačič. – Vjerujem da će naša poruka doprijeti i do političara koji, nažalost, i dalje misle oružjem. Mi smo ovdje da stvaramo mir i njegujemo ga, čašom, riječju i djelom.

U istom duhu govorio je i generalperfekt i počasni konzul HK DI Zlatko Franc Dreua: – Ja sam europski čovjek, već 38 godina živim u Luksemburgu, ali kad me pitaju gdje živim, odgovaram: u Europi. Rođen sam u Mariboru, živim u srcu Unije, i duboko vjerujem u europske vrijednosti. Danas je, nažalost, teško reći što će biti s našim kontinentom. Nitko ne zna kamo idemo. Svi vidimo da Amerika Europi više nije prijatelj. Pogledajte što Trump danas radi: umjesto da koristi svoj utjecaj za zaustavljanje ratova u Ukrajini i Gazi, on šalje poruke egoizma i izolacije, ‘America first’. Nitko nema pravo tvrditi da je prvi. U našem viteškom redu svi smo jednaki, prijatelji koji promiču mir, jednakost i solidarnost.

Svečanosti su, uz mnogobrojne članove, nazočili i prokonzul Stjepan Šafran, prvi prokonzul Konzulata Hrvatska mr. sc. Petar Cota te legat vitez Miroslav Hero, koji je svojim angažmanom dao poseban doprinos organizaciji događaja. Duh zajedništva bio je prisutan u svakom segmentu svečanosti, od svečanih rituala i misa do neformalnih razgovora uz vino. Red time pokazuje da nije tek ceremonijalna organizacija, već aktivni promotor edukacije, humanitarnog rada i međunarodnog povezivanja Europe i šire u zajedništvu. Hrvatski viteški konzulat svojom organizacijom događaja u Opatiji dokazao je da je sazrio kao važan nositelj duha mira i tolerancije te zajedništva u svijetu.

Svečanost nije bila tek skup ljubitelja vina, bila je to manifestacija duha Europe. Simbol zajedništva, mira i kulturne razmjene, koja spaja vinograde i oceane, povijest i sadašnjost, ljude različitih jezika, ali istih ideala. Opatija je tom prigodom zasjala ne samo kao kulisa već i kao ravnopravan sudionik vinsko-viteške priče. U tom je ozračju vino postalo više od pića, postalo je glasnik prijateljstva, simbol europske baštine i most koji spaja različite svjetove.

Žnjan se pretvara u najljepšu plažu na Mediteranu: Pogledajte kako iz zraka izgleda buduća splitska oaza

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Fill out my online form.