VIDEO U Istri danas pala tuča, stigla nova zabrinjavajuća prognoza: 'Mogli bismo svjedočiti žestokim olujama'

U poslijepodnevnim satima četvrtka Istrom i Primorjem prohujalo je nevrijeme. Istramet je izvijestio da je u Buzinu padala tuča, a objavili su i snimku na X-u, bivšem Twitteru.

U četvrtak je, inače, za cijelu obalu upaljen žuti meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda, koji označava potencijalno opasno vrijeme. Tuča je moguća, stoji u upozorenju DHMZ-a, na području kninske, splitske i dubrovačke regije.

Sutra će biti pretežno, u unutrašnjosti i djelomice sunčano, te uglavnom bez oborine, prognozira DHMZ. Na kopnu je ujutro mjestimice moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni te sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice i jak, a ujutro uz obalu bura. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na Jadranu između 14 i 19, a najviša dnevna većinom između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 °C, prognozira DHMZ.

Vjerojatno će većini nas biti šok ako početkom idućeg tjedna potegnemo na bliže 40 °C nego li 35 °C, ali sa zapada Europe stalno će prijetiti vlažna i hladna zračna masa s Atlantika. Mogli bi svjedočiti žestokim olujama kako se ona bude približavala.

Istramet je, pak, objavio kakvo bi nas vrijeme moglo očekivati u narednom periodu. "Vjerojatno će većini nas biti šok ako početkom idućeg tjedna potegnemo na bliže 40 °C nego li 35 °C, ali sa zapada Europe stalno će prijetiti vlažna i hladna zračna masa s Atlantika. Mogli bismo svjedočiti žestokim olujama kako se ona bude približavala", pišu na X-u.

Što se tiče naših susjednih zemalja, spomenimo da je danas u Sloveniji pao snijeg, i to na planinskom vrhu Kredarica.

