Proglašen meteoalarm za obalu zbog moguće tuče, a za vikend će biti vrlo toplo

Državni hidrometeorološki zavod objavio je kako će četvrtak biti promjenjivo vrijeme, uzevši da će u unutrašnjosti ponegdje biti oblačno. "Povremeno kiša, mjestimice i pljuskovi s grmljavinom, lokalno moguće izraženiji, ponajprije na Jadranu i u predjelima uz njega. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu sjeverozapadni, ponegdje prolazno jak, te jugozapadni, a na sjeveru i bura. Najviša temperatura zraka uglavnom od 17 do 22, na Jadranu od 23 do 28 °C", stoji u prognozi za danas.

DHMZ je proglasio za danas žuti meteoalarm, što znači da vrijeme može biti potencijalno opasno, za Kninsku, Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju te za Velebitski kanal, Srednju i Južnu Dalmaciju. "Izraženi pljuskovi s grmljavinom, moguće i tuča. Vjerojatnost grmljavine > 60 %. Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", stoji u upozorenju DHMZ-a.

Detaljniju prognozu za četvrtak dao je Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a za HRT. "U četvrtak u istočnim područjima Hrvatske umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, a lokalno može i zagrmjeti. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz najvišu dnevnu temperaturu oko 20 °C.

Foto: DHMZ

U središnjoj Hrvatskoj pretežno oblačno, mjestimice s kišom, a poslijepodne ponegdje sunčana razdoblja. Prolazno će puhati umjeren sjeverni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 14 °C, a danju malo toplije nego u srijedu. Na sjevernom Jadranu i u Lici promjenjivo, u Gorskome kotaru većinom oblačno. Povremeno će biti kiše, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. Puhat će slaba i umjerena bura, popodne na otvorenom sjevernog Jadrana zapadnjak i sjeverozapadnjak uz umjereno valovito more. Temperatura podjednaka kao u srijedu.

I Dalmacija će imati promjenjivo vrijeme, ali uz više sunčanih razdoblja od sjevernog Jadrana te rjeđe pljuskove s grmljavinom. No zbog veće nestabilnosti, veća je vjerojatnost da lokalno budu izraženiji. Ujutro ponegdje umjerena bura, od sredine dana sjeverozapadnjak na otvorenom i jak. More malo i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura između 24 °C u Zagori i 28 °C na obali.

Četvrtak će i na krajnjem jugu Hrvatske biti nestabilan, no uz najviše sunčanih sati. Uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, gdjekad vjerojatno i izraženiji. Vjetar uglavnom slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura oko 20 °C, a najviša od 26 do 28 °C", navodi Tomislav Kozarić, dipl. ing.

Prognoza za petak

U petak se očekuje da će vrijeme biti djelomično sunčano. "Ujutro mjestimice na kopnu moguća kratkotrajna magla. Vjetar slab do umjeren jugozapadni te sjeverozapadni, na Jadranu mjestimice i jak, a ujutro uz obalu bura. Najniža jutarnja temperatura od 8 do 13, na Jadranu između 15 i 20, a najviša dnevna većinom između 20 i 25, na Jadranu od 24 do 28 °C", stoji na stranicama DHMZ-a.

U petak je proglašen meteoalarm za područje Srednje i Južne Dalmacije zbog mjestimice jakog vjetra. "Iako su uobičajene i česte u ovoj regiji, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu", stoji u objašnjenju DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Govoreći o prognozi za petak i dane koje slijede, Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a ustvrdio je kako će u unutrašnjosti biti pretežno sunčano, a danju postupno toplije dok za vikend će biti i vrlo toplo. "Ujutro će prolazno biti svježije, pogotovo u petak, pri čemu je i velika vjerojatnost mjestimične magle. Vjetar većinom slab, u subotu ponegdje umjeren jugozapadni.

Na Jadranu također stabilizacija, te prevladavajuće sunčano i vrlo toplo. Na jugu u petak još je moguć lokalni pljusak, a u nedjelju više oblaka. Vjetar većinom umjeren sjeverozapadni, od subote slabiji jugozapadni, a na sjeveru početkom petka još umjerena bura, krajem subote jugo.", prognozirao je za HRT Tomislav Kozarić, dipl. ing. iz DHMZ-a.