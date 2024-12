FOTO/VIDEO Tragedija u Kazahstanu: Srušio se putnički zrakoplov, objavljena snimka pada

Putnički zrakoplov tvrtke Azerbaijan Airlines srušio se u srijedu u blizini grada Aktaua u Kazahstanu sa 67 putnika i pet članova posade, objavile su kazahstanske vlasti. Prema dostupnim informacijama, dvadeset sedam preživjelih prebačeno je u bolnicu nakon pada zrakoplova u Aktauu, među kojima su troje djece, izvijestilo je kazahstansko Ministarstvo za hitne situacije ruskoj agenciji RIA Novosti.

Avion kompanije Azerbaijan Airlines letio je na liniji iz Bakua u Azerbajdžanu prema Groznom u Rusiji, ali je zbog magle preusmjeren. Srušio se u blizini zračne luke Aktau na zapadu Kazahstana . U zrakoplovu koji se srušio u Aktauu bilo je 37 državljana Azerbajdžana, 16 Rusa, šest državljana Kazahstana i tri državljana Kirgistana, izvijestilo je Ministarstvo prometa Kazahstana, a kako piše ruska agencija RIA, uzrok pada navodno je bio sudar s jatom ptica .

Ministarstvo je priopćilo da hitne službe pokušavaju ugasiti požar na mjestu nesreće. Ruske novinske agencije objavile su da je zrakoplovom upravljala tvrtka Azerbaijan Airlines i da je letio iz azerbajdžanskog glavnog grada Bakua za Grozni u ruskoj Čečeniji, ali je preusmjeren zbog magle u Groznom. Azerbaijan Airlines je priopćio da su u zrakoplovu bila 72 putnika i člana posade. Prema zasad nepotvrđenim izvješćima nesreću je preživjelo šest osoba

Na društvenim mrežama pojavila se snimka pada, na kojoj se vidi kako se avion zapalio prilikom udara. Hitne službe su na licu mjesta i pokušavaju ugasiti požar, objavile su vlasti. Kazahstansko Ministarstvo za izvanredne situacije potvrdilo je da ekipe hitnih službi intenzivno rade na gašenju požara na mjestu nesreće, piše SkyNews. Za sada nije stigla službena izjava kompanije Azerbaijan Airlines.

Reports are coming in of an accident at Aktau Airport, Kazakhstan involving an Azerbaijan Airlines Embraer ERJ-190.