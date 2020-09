VIDEO Pas primio metak braneći vlasnika od razbojnika: 'Spasila me'

Hrabri doberman ustrijeljen je dok je branio svog vlasnika od dvojice razbojnika. Loodewyka De Jagera (58) razbojnici su napali u dvorištu kuće nakon što su ga prethodno pratili od banke u kojoj je podignuo plaću. Napad se dogodio u gradu Brakpanu u Južnoj Africi, a sve je snimila nadzorna kamera.

Njegova dva psa, Niki i Duiwel, napali su naoružane razbojnike, a u metežu kojem je nastao doberman Niki izvukao je deblji kraj te je primio metak.

- Primijetio sam ih kad su se parkirali iza mene na prilazu. Prišli su prozoru i rekli mi da se otvorim pa sam to i učinio. Uzeli su mi ključeve automobila i samo sam pomislio, mogu uzeti moj auto i otići, osigurano je. Ali onda me počeo pitati 'gdje je novac, znam da imate novac' - ispričao je napadnuti muškarac.

Tada se na vratima pojavila njegova unuka s dva obiteljska psa koji su izjurili van i srušili na pod jednog od naoružanih muškaraca koji je zatim ispalio tri hica.

- Pucao je prvo u psa, a drugi je hitac prošao kroz hlače moje unuke i završio u zidu. Treći je hitac ispalio u zrak. Unuka je isprva mislila da je upucana u nogu jer je osjetila vrućinu metka, ali brzo je shvatila da nema krvi - govori žrtva napada.

Niki je upucana u leđa, ali metak, srećom, nije teško oštetio organe. Veterinari su ga uspjeli izliječiti i dobro se oporavlja.

- Spasila me, ubili bi me, rekli su da će me ubiti - zaključio je napadnuti vlasnik.