VIDEO Nevjerojatan prizor: Hrabra ukrajinska odgojiteljica uništila ruski projektil

Mlada ukrajinska odgojiteljica Natalija Hrabarčuk jučer je uništila je projektil dugog dometa Kh-101 i to tijekom novog ruskog napada. Naime, nakon početka ruske invazije na Ukrajinu Hrabračuk je napustila dotadašnje radno mjesto u dječjem vrtiću i pridružila se ukrajinskoj vojsci. Od 2021. dio je protuzračne raketne jedinice Galičko-volinske radiotehničke brigade Zračnog zapovjedništva "Zapad".

Ukrajinske zračne snage objavile su video na platformi X na kojem je vidljiva brza reakcija hrabre Ukrajinke. Hrabarčuk je pala na koljena od oduševljenja nakon što je pucala iz Igla MANPADS-a, prijenosnog protuzračnog obrambenog sustava koji se lansira s vojnikova ramena. U daljini se čula eksplozija.

Nataliia Hrabarchuk was a kindergarten teacher before she joined the Army.



Since 2021, she is an anti-aircraft gunner of the anti-aircraft missile unit of the Galicia-Volyn radio engineering brigade of the "West" air command.



