VIDEO Nestali u plamenu: Veliki problemi za Ukrajince, pogledajte kako Rusi uništavaju njihove borbene avione

Rusi su jučer projektilom Iskander-M OTRK napali aerodrom Dolgintsevo. Snimka ruskog promatračkog drona pokazuje uništenje jednog parkiranog aviona MiG-29 zajedno s vozilima za podršku. Rusi tvrde i da su teško oštetili dva SU-25 vojna zrakoplova. Dan prije, 2. srpnja, Iskander-M OTRK je korišten prilikom napada na aerodrom Poltava, a meta je bio helikopter UkrAF MI-24 zajedno s nekim pratećim vozilima. Rečeno je da je ruski nadzorni dron Grana-4 lebdio iznad baze najmanje tri sata.

Isti dron nadzirao je i usmjeravao napad od 1. srpnja 2024. kada su dva Iskandera korištena u napadu na vojni aerodrom u Mirogradu kojom prigodom su uništena 2 zrakoplova SU-27 i oštećena još 4. Ukrajinski vojni blogeri žestoko su kritizirali prvi napad ističući činjenicu da na području do 150 kilometara od bojišnice satima djeluju ruski promatrački dronovi te potrebu zaštite parkirnih aviona, koji inače često mijenjaju lokacije. To je možda bio jedan od najgorih dana za ukrajinske zračne snage od početka invazije. "Došlo je do gubitaka", priznao je dužnosnik zračnih snaga Jurij Ignat, prenio je Forbes.

Posljednjih su mjeseci ruski dronovi Lancet udarili najmanje četiri ukrajinska zrakoplova u zračnoj bazi Dolgintsevo, sedamdesetak kilometara od fronte u južnoj Ukrajini. Prva dva napada dogodila su se prošle jeseni, a iznenadili su ukrajinske zračne snage. U njima su uništena dva borbena zrakoplova Mikojan MiG-29. Treći napad, iz studenog, navodno je pogodio avion Suhoj SU-25, koji nije bio sposoban za let i služio je kao varka. Ipak, u četvrtom napadu pogođen je SU-25 koji jest bio sposoban za let. To znači da je u samo devet mjeseci Rusija uništila najmanje pet ukrajinskih ratnih zrakoplova. To su gubici koje si Ukrajinci ne mogu priuštiti. Ukrajinske zračne snage u rat su ušle s oko 125 zrakoplova SU-27, SU-25, MiG-29 i ostalih. U 28 mjeseci žestokih borbi izgubili su njih oko 90, potvrdili su analitičari u Oryxu.

Također ova serija udara ukazuje na ozbiljan nedostatak protuzračne obrane kratkog dometa u ukrajinskim zračnim bazama, koja su vjerojatno preusmjereni bliže bojišnici.

