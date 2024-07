VIDEO Što se dogodi kada šest ukrajinskih SU-27 parkira preblizu fronte: 'Milijun godina rata, ništa nisu naučili'

Ruski nadzorni dron jučer se uputio u ukrajinsku zračnu bazu Mirgorod, 160 kilometara od granice dviju zemalja na sjeveru Ukrajine. Dron je uskoro zamijetio najmanje šest ukrajinskih supersoničnih borbenih zrakoplova Suhoj SU-27 parkiranih na otvorenom usred bijela dana. Prema njima je poletio ruski projektil Iskander, uništivši dva vrijedna aviona i oštetivši druga četiri.

Ovo je možda bio jedan od najgorih dana za ukrajinske zračne snage od početka invazije. "Došlo je do gubitaka", priznao je dužnosnik zračnih snaga Jurij Ignat, prenosi Forbes. Ukrajinski blogeri nisu gubili vrijeme, već su za situaciju okrivili časnike zračnih snaga koji su naredili posadama da svoje avione parkiraju na otvorenom u bazi toliko blizu fronte. "Milijun godina rata, ovce nisu ništa naučile", žalio se jedan bloger.

There must be responsibility for chronically allowing such things to happen to Ukraine's air force.



Systemic negligence may get us all six feet under in this war. pic.twitter.com/MBp1kIzKQQ