VIDEO Mesić: ZDS nema nikakvu dvojnu konotaciju. To je ustaški pozdrav

Bivši predsjednik Stjepan Mesić danas je u Barbanu kako bi pratio jubilarnu 50. Trku na prstenac, a pritom se osvrnuo i na aktualna politička pitanja. “Meni je drago da se ova tradicija održala i da je sve uspješnija”, rekao je Mesić.

Na pitanje o polarizaciji na političkoj sceni odgovorio je kako za to smatra odgovornim premijera Andreja Plenkovića zbog izjave da pozdrav “Za dom spremni” ima “dvojnu konotaciju”. “To nije nikakva dvojna konotacija. To je ustaški pozdrav. Nikad to Hrvatska vojska nije imala”, poručio je bivši predsjednik.

Govoreći o ulozi HOS-a u Domovinskom ratu, Mesić je bio izravan: “A što se tiče HOS-a, on je raspušten odmah nakon što je formiran. Nema bitki koje je HOS vodio, te bitke ne postoje nego je HOS raspušten. Tko je htio je otišao u Hrvatsku vojsku, a tko nije htio je otišao kući. Prema tome HOS-a nema. To su priče za malu djecu.”