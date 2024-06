VIDEO Glavašević o kreditima Stjepe Bartulice: 'Mislim da je to priča puštena iz HDZ-a'

Od izbora za EU parlament dijeli nas tek nekoliko dana, a o njima je u studiju Večernji TV-a govorio Bojan Glavašević, šesti na listi SDP-a. Glavašević je imao posebnu kampanju - vozio se biciklom od Bruxellesa do Zagreba. Otkrio je koja je bila ideja iza toga: "Poanta je bila da kroz tu kampanju skrenemo pažnju na ono što su bitna pitanja i najvažniji zadatak, a to je da građanima Hrvatske osiguramo europski standard. Naši ljudi plaćaju sve troškove kao u Europi, čak i skuplje, a plaće su duplo manje".

"Ja sam svakodnevno biciklirao i govorio o tim stvarima, javljao se uživo, snimao videe, razgovarao s našim ljudima koji su otišli iz Hrvatske. Oni su predmet razgovara u našoj politici, a nisu sugovornici. Onda sam im kroz svoju kampanju želio dati glas. Mislim da sam dosta dobro uspio", dodao je. Velika većina ljudi s kojom je imao priliku razgovarati, najviše u Njemačkoj, rekla je da se ne bi vratila u Hrvatsku.

Istaknuo je kako su razlozi odlaska tih ljudi uglavnom životni standard, za kojeg kaže kako je ovdje značajno niži, te osjećaj pravne nesigurnosti. "Kada treba otići po neki papir, tamo se zna kako to funkcionira. Ovdje ili uvijek fali papir ili nemaš pojma hoćeš li moći ostvariti uopće neko pravo. Velika je neizvjesnost i ta korupcija koju su svi istaknuli", kazao je.

"Njihovi umirovljenici žive bolje, u smislu iznosa mirovine, mogu si sve priuštiti. Ljudi su zdraviji, žive kvalitetnije živote. Naša slika umirovljenika potpuno je drugačija od onoga što se može vidjeti tamo. Mislim da smo mi u Hrvatskoj zaboravili što sve imamo pravo tražiti. Ako može vani izgledati tako, onda moramo tražiti to i za nas", istaknuo je te kazao kako su ga najviše iznenadile cijene hrane koje su "iste, a u mnogim slučajevima niže nego kod nas".

"Kod nas postoji stereotip da u našim trgovinama možemo kupiti kvalitetniju hranu, ali to nije slučaj. Kod nas je kvalitetnija hrana iz OPG-a ili znamo na tržnici od koga je, ali u supermarketima mislim da je naša hrana lošije kvalitete nego u drugim europskim zemljama", dodaje Glavašević.

Otkrio je za što se planira zalagati ako uđe u Europski parlament: "Mislim da jedna od ključnih tema mora biti priuštivo stanovanje", rekao je te istaknuo: "Meni je neshvatljivo da imamo Vladu kojoj nije bitno što ljudi u velikim gradovima moraju izdvojiti 70% svoje plaće za krov nad glavom".

"Mislim da su europski zastupnici do sada, neki su radili bolje, neki lošije, jako zapostavili svoje mogućnosti rada u Hrvatskoj. Osam godina bio sam potpredsjednik Odbora za europske poslove. Zastupnici u EP-u su pozvani. Na prste jedne ruke mogao bih nabrojati koliko su se puta pojavili na Odboru. Mislim da je to važno. Ako budem izabran, planiram sudjelovati u radu Odbora za europske poslove", istaknuo je Glavašević. Uz to, planira se baviti i politikom hrane te poljoprivredom, kao i željeznicom.

"Ja svoju kandidaturu pripremam jako dugo, jako sam strastven oko toga što želim raditi kao zastupnik u EP-u", naglasio je te dodao kako želi pokazati da eurozastupnici mogu raditi u Hrvatskoj.

Peđa Grbin dao mu je priliku i stavio ga na listu SDP-a, a on je kazao što misli o tome zaslužuje li Grbin novi mandat na čelu stranke: "Nisam čuo niti jednu njegovu riječ hoće li se kandidirati ili ne. Nezahvalno bi bilo, iz moje pozicije kao osobe koja nije član stranke, govoriti 'ovaj bi se trebao kandidirati, ovaj ne bi'. Čuvam svoju nezavisnost i mislim da ona ima veliku vrijednost".

Na pitanje planira li se učlaniti u SDP, odgovara: "Uopće nisam razmišljao o tome, ponuda nikakvih nije bilo. Trenutno sam fokusiran na kandidaturu". Vezano uz Vladu HDZ-a i Domovinskog pokreta, kaže kako će možda biti dugog vijeka, ali smatra da im je zasada "jako grbavo" te da ima "puno podmetanja".

"Ova priča sa Stjepom Bartulicom i nejasnim kreditima, možda i nelegalnima. Prema mojim saznanjima, niti jedna banka ne bi dala dva kredita da ostane 38 eura na kraju mjeseca. Ne vidim kako je on to dobio, ali imaju institucije koje se time trebaju baviti. Mislim da je to priča puštena iz HDZ-a uoči europskih izbora da se DP malo spusti. To je odnos u kojemu ni HDZ nije sretan s Domovinskim pokretom, niti je Domovinski pokret sretan s HDZ-om. To je bio brak iz računa", kaže.

Krajem godine održavaju se predsjednički izbori. Na pitanje hoće li se Zoran Milanović ponovno kandidirati i je li potrošio svoje šanse, Glavašević kaže: "Pojma nemam, evo najiskrenije. Mislim da na predsjedničke izbore naši građani najviše izlaze. Mislim da će to biti bitka svih bitaka, jedna kulminacija političkog konflikta između Banskih dvora i Pantovčaka".

