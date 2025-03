VIDEO Kalinić: Vojska je devastirana. Nemamo praktički niti jedno sklonište koje funkcionira

Grad Zagreb nema dovoljno vatrogasnih postaja, trebalo bi napraviti velika parkirališta koja će biti besplatna ili koštati jedan euro te izmjestiti neke bolnice. Ustvrdio je to, između ostaloga, Pavle Kalinić, kandidat za gradonačelnika Zagreba. Za Večernji TV otkrio je kako ima niz planova za Zagreb, no kako za provedbu mnogih treba vremena. "U onom trenutku kada dođe do promjene obnašatelja vlasti u Gradu Zagrebu, trebat će krenuti sa stvarima koji se odmah mogu riješiti", kazao je te kao primjer naveo da treba iščupati stupiće u Gundulićevoj koji sprječavaju da Hitna pomoć prođe. "Sad je prilika bila nakon ovog potresa da se napokon, sad je to na državnoj razini, riješi pitanje nesretne Sveučilišne bolnice. Da se isele neke bolnice iz Grada. Zašto je tu otpor? Otpor je veliki kod ljudi koji smatraju da je ljepše biti u centru", naveo je te pojasnio kako misli na "garnituru koja može o tome odlučivati".

Kalinić se za Večernji TV osvrnuo i na stanje u vojsci: "Vojska je jednostavno devastirana zato što ste imali naše talente koji su tvrdili da rata više nikada neće biti. Donesena je odluka pod pritiskom građanskog lobija da se više ne grade skloništa po zgradama, nego je to pretvoreno u garaže. U redu je da je to pretvoreno u garaže, te garaže se mogu pretvoriti u skloništa, međutim Hrvatska praktički u ovom trenutku nema niti jedno sklonište."

"Mi nemamo praktički niti jedno sklonište u Gradu Zagrebu, a vjerojatno ni izvan Grada Zagreba koje funkcionira. Trebate imati filter, rezervne hrane, vodu, mjesto za leći... To kod nas, nažalost, ne funkcionira zato što ste u Hrvatskoj uvijek imali kombinacije da su se za vlast forsirali nekompetentne osobe koje nisu bile u stanju rješavati probleme", dodao je.

Odgovorio je na pitanje je li se susretao s pritiscima dok je radio u Gradu: "Bio je raznih pritisaka, ali ja nisam bio baš materijal koji se jednostavno savija. Dio toga što sam želio provesti se uspjelo provesti, ali nikada onoliko koliko sam želio." Govoreći o pobjedi Zorana Milanovića, kazao je kako nije problem surađivati. "Ovlasti predsjednika su vrlo uske, ključno za glavni grad je funkcioniranje između premijera i gradonačelnika. Ako želimo riješiti željeznički promet, to ne možete napraviti bez premijera", ističe.

"Na lokalnoj razini nema ideologije. Možete neki problem riješiti ili ne možete", smatra Kalinić. "Kada sumiramo sve, najveći problem su ljudi koji nemaju kriterija, onda zaokružuju ljude koji nikakvog iskustva nemaju - prvi radno mjesto gradonačelnik - i poslije se pravdaju 'mi smo glasali protiv Milana Bandića'. Niste mogle glasati protiv Milana Bandića iz jednostavnog razloga što je Milan Bandić onda bio mrtav. Prema tome, opravdanja nema. Ako sada nisu uvidjeli koliko je Zagreb uništen, onda tu pomoći nema. Građani imaju svoje pravo."

Komentirao je i američkog predsjednika Donalda Trumpa te njegove poteze: "Prije nego što je došao na vlast, rekao sam da će on smiriti sukob što se tiče Ukrajina-Rusija, ali da će Izraelu dati odriješene ruke. To se upravo događa." Uz to, poručio je kako se Europa "pokazala nesposobna". "Europa je intelektualno nedorasla vremenu u kojem živimo, pogotovo kada gledate von der Leyen ili talente koji se, između ostaloga, i iz Hrvatske šalju u Europsku uniju. Von der Leyen nije ni birana, toliko o demokraciji", dodao je. Cijeli intervju možete pogledati u videu i na društvenim mrežama Večernjeg lista.