VIDEO Doista zastrašujuće: Žena ulazila u garažu pa joj se sa stropa strovalila opasna grdosija

Jedan posjet ''nenadanog gosta'' sledio je krv u žilama Australke koja je samo htjela doći do svoje garaže. Naime, nadzorna kamera ispred njene kuće snimila je trenutak kada joj je ogromni piton doslovno pao s garažnih vrata koja su se krenula dizati i za dlaku je i dotaknuo.

Ova nevjerojatna situacija koja se može dogoditi samo u Australiji zabilježile su nadzorne kamere ispred obiteljskog doma u Queenslandu. Naime, žena se jednog poslijepodneva spustila do svoje garaže koja se podiže motorom. Nije primijetila ništa čudno ni dok su se vrata dizala, da bi se potom niotkud spustio ogroman dijamantni piton i ostao visjeti s garaže.

A woman in Australia got one of the frights of her life when she opened her garage door and an enormous carpet python swung down from above. pic.twitter.com/uH6duPbpqH