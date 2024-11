FOTO Išao na WC pa ostao u šoku: Po drugi put u tjedan dana pronašao velikog gmaza u WC školjci

Australac je ostao u šoku nakon što je u svom WC-u po drugi put u tjedan dana pronašao ogromnu zmiju. Naime, to nije neuobičajena pojava, objasnili su hvatači zmija iz Queenslanda u Australiji. "Vlasnik kuće nas je kontaktirao jer je pronašao zmiju kad je otišao na WC", rekao je Drew Godfrey. "Bila je to ženka koja je vjerojatno bila unutra kako bi namočila kožu prije nego što se linja" dodao je.

Cijeli pothvat su opisali na društvenim mrežama te objasnili kako se radi o pitonu, neotrovnoj zmiji koja nije opasna za ljude. "Zmija je uspjela ući ravno u 'S' zavoj, pa smo morali prerezati cijev ispod kuće, probiti s jednog kraja i isprati s drugog" opisali su hvatači. "Na kraju se dovoljno iznervirala da izađe, a Jonsey je zatim zaronio da ju zgrabi" dodali su.

Tek nekoliko dana kasnije su ponovno morali izvlačiti drugu zmiju iz istog WC-a, prenosi New York Post. Naime, gmaz je bio iste vrste samo je drugog spola što sugerira kako je vrlo vjerojatno pratio miris ženke. "Mužjak je najvjerojatnije ušao tražeći ženku jer je to bilo posljednje mjesto na kojem je ostavila mirisni trag” objasnili su. "Morali smo ovo učiniti nekoliko puta prije. Zmije u WC-u nisu neuobičajene, no to se ne događa toliko često. Ovako nešto se dogodi jednom ili dva puta godišnje" dodali su stručnjaci iz Queenslanda.

