Došli smo u posjed HDZ-ove analize izbora: 'Moguće je da ćemo taj rezultat i premašiti'

Kakva im je sudbina?

Kako je propao Most: 'Odlaskom bračnog para Raspudić bilo je jasno da moraju nešto učiniti'

Most bi opet trebao povući potez, poput nekadašnjeg dovođenja bračnog para Raspudić. Most je i tada počeo padati pa su onda doveli Raspudiće i naglo živnuli. Hoće li Most sad imati snage ponoviti tako nešto - nisam sigurna da je to moguće, kazala je Ankica Mamić