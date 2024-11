Večernji list priprema konferenciju koja pomiče granice marketinga i brendinga

Zagreb će 12. prosinca, zahvaljujući posve novom projektu Večernjeg lista, postati središte marketinških inovacija. Brands & Trends konferencija, koja će se održati u hotelu Zonar od 10 do 17 sati, okupit će vrhunske stručnjake iz Hrvatske i svijeta kako bi raspravili ključne izazove i prilike digitalnog doba te ponudili jasne zaključke i primjenjive strategije. S naglaskom na kreativnost, brendiranje i nove tehnologije, konferencija donosi ne samo priliku za usvajanje novih znanja, već i za umrežavanje profesionalaca iz svijeta marketinga.

Ovo je godina u kojoj Večernji list obilježava svojih, i više nego zasluženih, inspirativnih 65 godina postojanja. Prilika je to da se mi, kao brend, osvrnemo iza sebe, propitamo što nam je omogućilo da opstanemo toliko dugo na tržištu i što je nužno uzeti u obzir kako bismo opstali još barem toliko – unatoč, ili bolje rečeno u korak sa svim digitalnim promjenama. Iskustvo upravljanja brendom naučilo nas je da kompanije s dobrim brendingom postižu čak 60 posto bolje korisničko zadovoljstvo, dok stabilni i konzistentni brendovi ostvaruju čak 23 posto veće prihode. Upravo to potaknulo nas je da organiziramo posve drugačiju konferenciju, gdje ćemo zajedno sa svim posjetiteljima i predavačima razmijeniti dobre prakse, inspirirati se, educirati i, što je najvažnije, primijeniti naučeno kako bi brendovi kojima upravljamo bili zdraviji i dugovječniji – poručio je Dražen Klarić, glavni urednik Večernjeg lista.

Sama konferencija, osim panel rasprava, uključuje i predavanja, radionice te case studyje koji će obraditi teme i ponuditi odgovore na pitanja poput: kako društvo utječe na promjenu brendova, kako postići izvrsnost u komunikaciji, koje inovacije oduševljavaju korisnike, kako izgraditi brend na real-time podacima, kolika je važnost umjetnosti i znanosti u učinkovitom oglašavanju te što je ključno za uspješan lead management.

Među istaknutim predavačima konferencije je i Ana Andjelic, globalna marketinška stručnjakinja i autorica knjige The Business of Aspiration, koja će u svom predavanju pojasniti kako suvremeni brendovi mogu postati “kulturni hitovi.” S više od dva desetljeća iskustva u radu s vodećim globalnim tvrtkama, poput Hermèsa i Net-a-Portera, Ana će otkriti kako uspješni brendovi utječu na društvo kroz inovativne suradnje, zabavne sadržaje i vizualne kodove. Njena filozofija brenda temelji se na spajanju luksuza, tehnologije i kulturnog utjecaja, što je čini jednom od najtraženijih govornica u svijetu marketinga.

S jednakim se interesom očekuje i Sorin Patilinet, direktor globalnog marketinškog uvida za Mars, poznat po inovativnom pristupu koji spaja podatke i kreativnost. Njegovo predavanje The Art and Science of Effectiveness istražuje kako kombinacija emocionalnog storytellinga i analitike može transformirati kampanje. Kao autor istraživanja o ponašanju potrošača i dobitnik prestižnih nagrada, Sorin je iznimno kompetentan stručnjak za odgovor na ključno pitanje – kako marketing može postati strateški pokretač rasta.

Uz istaknute sudionike, veliku pozornost privlači i Marko Matejčić, Hrvat koji uspješno gradi karijeru na globalnoj marketinškoj sceni. Kao digitalac godine 2022., prema Europskom IAB-u, trenutno obnaša funkciju Senior Vice Presidenta u GroupM-u, najvećoj svjetskoj medijskoj holding kompaniji. Platforma Open Media Studio, koju vodi, povezuje 43.000 zaposlenih u GroupM-u i omogućava učinkovitiju alokaciju budžeta te poboljšanje rezultata za više od 62 milijarde dolara medijskih investicija klijenata. Na konferenciji će Marko predstaviti najnovije uvide s globalnih tržišta te kroz konkretne primjere objasniti zašto su neke strategije učinkovitije, kada je pravo vrijeme za novu kreativu i koliko je isplativo ulagati u mlade potrošače.....

Na konferenciji će sudjelovati i hrvatski kreativac Anselmo Tumpić, koji će predstaviti case study projekta “Vrijeme je za tvoje vrijeme”, nagrađenog prestižnom nagradom Cannes Lions. Njegov rad spaja lokalnu autentičnost s globalnim standardima, demonstrirajući kako jednostavne ideje mogu stvoriti snažan emotivni odjek među publikom. Osim što je postao član žirija na svjetskim natjecanjima, Tumpić kontinuirano doprinosi prepoznavanju Hrvatske kao izvora kreativne izvrsnosti.

S druge strane, Nikola Žinić, jedan od najistaknutijih kreativnih stratega u Hrvatskoj, predstavit će inspirativni case study projekta “Marodi”. Ova nagrađivana kampanja na festivalu Cannes Lions redefinira komunikaciju između brenda i potrošača, a Nikola će podijeliti tips & tricks potrebne za stvaranje vrhunske kreative – od jedinstvenog rješavanja problema brenda do korištenja emocija i razlikovanja u pristupu.

Dario Marčac i Antonio Ereš iz kompanije Crew Media vodit će radionicu usmjerenu na stvaranje uspješnih lead generation kampanja na TikToku. Dario, vodeći TikTok influencer u regiji, i Antonio, stručnjak za TikTok oglašavanje, kroz praktične primjere pokazat će kako autentičan sadržaj može angažirati mlade generacije i povećati ROI.

Upravo predavanja takvih stručnjaka izuzetna su prilika za profesionalce da se dodatno educiraju, inspiriraju i umreže s liderima industrije. Ulaznice za konferenciju već su dostupne na entrio.hr.