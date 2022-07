Već u kolovozu u Austriji dnevno do 70.000 novozaraženih

Točno ste pročitali. Nije greška. U Austriji se ovog ljeta, nadvodno već u kolovozu, očekuje dnevno do 70.000 novozaraženih, izvijestila je danas šefica Državnog koordinacijskog povjerenstva za sprečavanje širenja pandemije koronavirusa (GECKO) Katharina Reich. Ono čime se Povjerenstvo ovih dana posebno bavi je koliko će se strmo kretati uzlazna putanja i kada bi taj ljetni val korona zaraze mogao doseći svoj vrhunac?

Samo danas je u Austriji u proteklih 24 sata bilo 10.427 novozaraženih Covidom, a pet je osoba umrlo. Kako nadležna tijela izvještavaju, dominaciju je preuzeo izuzetno zarazni BA.5 podsoj koronavirusa. U bolnicama se trenutačno nalazi 870 osoba, uključujući njih 49 u intenzivnoj njezi, uz rastuću tendenciju.

Ono čega se GECKO pribojava, ako će dnevno biti između 35.000 i 70.000 novozaraženih, da bi se moglo dogoditi da će u karanteni istovremeno biti toliko veliki broj ljudi da bi mogao nastati veliki problem u bolnicama, zbog manjka bolničkog osoblja.

Što napraviti, pitaju se austrijski stručnjaci? Ono što su preporučili građanima je “kombinacija cijepljenja i lijekova protiv Covida”. To je prema mišljenju GECKO-a “optimalan paket” zaštite od “teških” oblika zaraze koronom.

A kada smo kod lijekova protiv Covida-19, Austrija ih trenutačno ima dovoljno na raspolaganju. Ono što stručno Povjerenstvo preporučuje je da se te lijekove treba dati na raspolaganje liječnicima opće prakse, kako bi ih se moglo podići u ljekarni uz predočenje zdravstvene iskaznice, kao i kod ostalih lijekova. Trenutačno to nije tako. Osoba oboljela od koronavirusa prvo se mora javiti na poseban hotline za koronu (1450), gdje se provjerava da li je prijavila da je PCR pozitivna. Tek nakon toga oboljelom se lijek organizirano dostavlja u njegovu kuću. Pritom starije i rizične osobe imaju prednost. I to dobro funkcionira. Ali očito samo tako dugo dok ne bude poplava zaraženih. Tada bi to trebali preuzeti liječnici opće prakse.

Austrijski mediji izvještavaju kako je očito da se GECKO priprema za ljetni val korona zaraze. A on bi, barem prema procjenama austrijskih stručnjaka, mogao biti prilično žestok, jer Austrijanci masovno putuju na odmor u inozemstvo, u smjeru mora, jezera i drugih vodenih površina kako bi se barem malo rashladili od visokih temperatura zraka i nesnosnih vrućina. Pogotovo oni iz gradova. Dakle, socijalni kontakti nisu na godišnjem odmoru, iako su škole i veliki dio ureda već prazni.

Mediji pitaju što će tek onda biti u jesen, ako koronavirus Austrijancima već sada, u dugo toplo ljeto, ne dozvoljava da predahnu? Prošle je godine bio znatno uviđavniji!