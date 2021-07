Brumnić nakon isključenja iz SDP-a: Grbin sve ovo radi zbog skrivanja vlastite nesposobnosti

SDP je iz stranke isključio nekoliko članova, a odluku su donijeli povjerenici 45 dana nakon raspuštanja zagrebačke organizacije. Zvane Brumnić, jedan od isključenih, komentira u emisiji Večernjeg lista takvu odluku.

- Mene je predsjednik stranke nazvao i rekao da više nisam član, ali nismo dobili formalnu obavijest, kazao je te dodao kako je prvu informaciju o mogućem isključenju dobio od jedne novinarke.

S Peđom Grbinom, kaže, kratko je razgovarao. - Rekao je da me više nisu evidentirali i da nisam član. U konačnici je završio razgovor time "znaš da je to politička odluka", kazao je te dodao:

- Članstvo u SDP-u prestane nakon 23 godine odlukom jednog čovjeka koji ne zna kuda vodi stranku i na neki način ovo sve što radi, radi zbog skrivanja vlastite nesposobnosti da radi ono što bi trebao raditi, naveo je.

Naveo je kako su sukobi frakcija u SDP-u uvijek postojali. - Različiti ljudi, razmišljanja, ali sve nas je vezivala slična ideja razvoja društva. Meni je žao što je sadašnje vodstvo izabralo put diktature. Došli smo do toga da rukovodstvo bira članstvo, kazao je.

- Meni je strašno žao što je SDP u ovom trenutku došao na ovako raskrižje i što je odabrao ovakav put, mislim da nije dobar, naveo je te ne pitanje misli li da je odluka o isključenju odluka jednog čovjeka, odnosno Peđe Grbina, potvrdno je odgovorio.

- Da, njega i njegovih suflera. Oni snose odgovornost za to što će se stranci događa, navodi. Kritizirao je i političke odluke Predsjedništva.

- Ono što me najviše boli je Grad Zagreb. Donesena je politička odluka prvo raspuštanjem tijela gradske organizacije, naveo je te dodao kako su na izborima sastavili liste s njima odanim ljudima, dok druge nisu niti pozvali u kampanju.

- Nekoliko dana prije odluke o raspuštanju, nakon koje je trebalo biti bolje, je SDP po anketama u Gradu Zagrebu bio na 18,8 posto i tadašnji kandidat je bio na nekih 9 posto. Nakon odluka završili smo na 8 posto kao stranka i kao kandidat u Zagrebu što pokazuje da su građani honorirali njegove političke odluke negativno, objašnjava.

Posljedice odluke, kaže, ne mogu biti dobre. - Nitko normalan ne može razmišljati da s manje ljudi možeš napraviti više posla, navodi te dodaje kako je danas percepcija stranke 30 posto manja od percepcije kada je Bernardić bio na čelu, a Grbin prozivao vodstvo.

- Njegov rejting danas doslovce ne postoji. Kao što je kolega Vukas rekao "Visok je 2,10, ali ga se ne vidi", kazao je Brumnić o Grbinu te otkrio da mu osobno najviše zamjera govorenje neistine.

- To je čovjek koji je sposoban sjediti s vama, gledati vas u oči i govoriti neistine. Kad je preuzeo stranku rekao je da nema revanšizma i izbacivanja i onda je godinu dana proveo uništavajući sve one koji nisu mislili identično kao on, kaže Brumnić.