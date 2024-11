UŽIVO Grmoja izazvao kaos u Saboru: 'Plenkoviću vi ste glava koruptivne hobotnice, ja ću je odrezati'

Na saborskom Odboru za zdravstvo i socijalnu politiku danas je krenulo saslušanje kandidatkinje za novu ministricu zdravstva Irena Hrstić. Kandidatkinju za ministricu Hrstić predstavit će predsjednik Vlade Andrej Plenković, nakon čega će joj zastupnici moći postavljati pitanja.

Hrstić je predložena za ministricu zdravstva nakon što je njezin prethodnik Vili Beroš, zbog sumnje da je u nabavi medicinske opreme uzimao mito, završio u istražnom zatvoru te je razriješen ministarske dužnosti. O povjerenju Hrstić Sabor će glasati na plenarnoj sjednici, najvjerojatnije 6. prosinca, a da bi bila potvrđena morat će dobiti glasove 76 zastupnika.

Tijek događaja:

12:15 - Nakon održane stanke premijera Andreja Plenkovića više nije bilo na Odboru za zdravstvo, kao niti Mostovog Nikole Grmoje.

11:55 - Drama je nastala kada je Nikola Grmoja (Most) dobio kratko riječ upućenu premijeru Andreju Plenkoviću.

- Jako vas je pogodila moja rečenica iz plinske afere koju sam razotkrivao, a ne bio u nju upletljan. Poslušajte me skoncentrirano: vi ste izabrali te ministre, vi ste glava te koruptivne hobotnice i ja ću sve svoje snage usmjeriti da glavu te hobotnice određen. Usmjerit ću na Plenkija - poručio je, nakon čega je nastao kaos zbog čega je Kekin podijelila nekoliko opomena, a potom sazvana i stanku.

11:30 - Kekin je imala pitanje upućeno i Ireni Hrstić, a koje se tiče priziva savjesti i pobačaja u Hrvatskoj. Kekin je zanimalo hoće li raditi na tome da svakoj ženi bude jednako dostupno pravo na pobačaj, te hoće li donijeti novi zakon.

- Nije istina da je on potpuno nedostupan, nego je ponekad. Ako imamo zakon na snazi, moramo postupati sukladno zakonu. Treba li nešto revidirati, ako treba, to ćemo i napraviti. Hoćemo li revidirati zakon iz 2018.? Zdravstvo treba gledati kroz prizmu vremena. Sada je 2024., ako nešto trebamo šest godina napraviti, onda je vrijeme da počnemo - odgovorila je Hrstić, na što je Kekin dometnula kako zakon nije iz 2018. već iz vremena bivše Jugoslavije, no uputa da je potreban novi zakon stoji od 2018.

11:20 - Potom je uslijedila rasprava o spomenutoj reviziji koja se najavljuje, u kojoj će se provjeravati sve interventne javne nabave u zdravstvu koje nisu bile planirane. Jelenu Miloš (Možemo) je u kontekstu toga zanimalo kako će te revizije izgledati. Dodala je i kako Državni ured za reviziju već jako dugo ukazuje na niz problema u zdravstvu, uključujući i sumnjive isplate za Cuspis, pa premijera zapitala je li se po to tim revizijama postupalo.

- Nabave se događaju par kilometra dalje, ako mi netko ne kaže što se zbiva s nekim aparatom, ja to ne znam. Ne zato što sam nešto posebno nepažljiv, nego zato što se ta korespodencija događa pokraj nas. Zato želim dobiti uvid u to koliko toga uopće ima, ja to želim znati - odgovorio je Plenković.

11:15 Plenković je još jednom obranio odabir državne tajnice Irene Hrstić za kandidatkinju za ministricu zdravstva.

- Mislim da su njene stručne kvalifikacije daju joj za pravo da bude kvalitetna ministrica, osim toga je i poznajem. Ona bi bila prva ministrica u mojoj vladi koja je iz Istre i to mi je isto tako drago. Što se tiče reformi i revizija, mislim da ih moramo pokrenuti jer nemamo jamstava da je ovakvo kriminalno ponašanje jedino - poručio je.

10:45 - Kekin je potom pustila telefonski razgovor uhićenog bivšeg ministra Vilija Beroša koja navodno potječe iz 2020. ''Vrh stanke je uključujući Andreja, tebi poslao jasnu poruku, to je sada moja jedina mogućnost. Vrh stranke je odabrao put'' - čuje se Beroša u razgovoru, nakon što je osoba s druge strane pitala je li ''Andrej blagoslovio koruptivni natječaj''.

- Jeste li vi taj vrh stranke, premijeru? Čemu ova farsa o promjenama koje nam slijede s novom ministricom kada je već tada bilo jasno da ste vi taj koji birate put? - pitala je Kekin, što je Plenković demantirao pa napao i Benčić, navodeći da laže da je cijeli ured EPPO-a u Zagrebu zatražio policijsku zaštitu.

- To je medijska informacija koja kola već danima, ali me ne čudi što vi to niste znali, vi puno toga ne znate. Jeste li od ikoga dobili upozorenje o mogućem koruptivnom riziku unutar zdravstvenog sustava? Jeste li ikada od bilo koga dobili upozorenje ili ste ponovno zadnji saznali da će Beroš biti uhićen - pitala ga je Benčić pa ju je Plenković ponovno optužio da laže.

- Informirate javnost informacijama koje ne postoje. Ne znam kako vi te informacije znate? Da je istina, bilo bi problematično, a kad je neistina je još problematičnije - kazao je Plenković.

10:30 - Benčić, Grmoja te Majda Burić (HDZ) kratko su se raspravljali, a Plenkoviću je zasmetalo što ne može odgovoriti na replike zastupnika. Međutim, nakon toga riječ dobila i sama Irena Hrstić.

- Dali ste mi jako dobar početak. Želim se ispričati svim zaposlenicima u zdravstvenom sustavu što su na samom početku rasprave o tome kako će funkcionirati zdravstveni sustav dobili rečenicu da je ''sustav u kolapsu''. Ja vam odgovorno tvrdim da 75.000 ljudi radi dobro i predano. Odgovorno govorim da povećanje broja zdravstvenih sustava raste iz godine u godinu, dinamikom od 2,5 i 4 posto. Da zdravstvena skrb može biti bolja, može, ali molim vas da imate poštovanja prema ljudima koji rade u zdravstvenom sustavu. Nikome nije ugodno doći ovdje, ali ste mi sada potvrdili da ovo još jače želim. Zašto? - upitala je, pa nastavila objašnjavati.

- Stvarno sam karijeru počela od početka pošteno i odgovorno. Jesam li imala pogrešaka, vjerojatno jesam, ali sam i tada spremna razgovarati i prilagoditi se situaciji. Svi vi ovdje liječnici znate koliko se liječenje u 10 godina promijenilo. Spremna sam i voljna sam raditi, mislim da zasad još imam snage nastaviti raditi. Prvi korak je vratiti dignitet djelatniku u zdravstvenom sustavu, činjenica je da nam to ranije nije išlo na ruku, ali ćemo na tome raditi. Nadalje, govorili ste o listama čekanja - naše polazne brojke od 400 dana sada u medijanu nisu dobre, ali to je cilj na čemu moramo raditi. Ono što je možda još važnije je jasno definiranje odnosa javnog i privatnog. Da bismo spriječili zlouporabe mislim da konačno treba ugledati svjetlo dana revidirani Pravilnik o dopunskom radu liječnika, ali i ostalih. Jedan od bitnih faktora je i transparentna i svrsishodna javna nabava, ne želimo uređaje i opremu prekrivene plahtom već one koji se koriste. Osim toga, mislim da treba raditi na stabilizaciji financijskog stanja u zdravstvenom sustavu kako oni koji vode ustanove ne bi trebali razmišljati o dugovima - poručila je.

10:25 - Naposljetku je predstavio Irenu Hrstić, navodeći kako se radi o uglednoj liječnici koja je proteklih četiri mjeseca obavljala dužnost državne tajnice u ministarstvu zdravstva, a prije toga je 11,5 godina vodila pulsku bolnicu. Specijalizirala je gastroenterologiju, 15 godina je radila u KBC-u Zagreb u Zavodu za gastroenterologiju.

- Godinama uspješno djeluje u okviru zdravstvenog sustava. Ima iskustva organizacije rada u više ustanova, a na nacionalnoj razini je dobila iskustvo u proteklih četiri mjeseca. Zasigurno će pridonijeti dostupnosti i kvaliteti zdravstvene skrbi. Njen rad obuhvaća različite okolnosti, od planiranja specijalističkih rasporeda pa do prilagodbe u kriznim situacijama. Sudjelovala je u brojnim istraživanjima i autorica je brojnih radova. U političkom smislu je čelnica gradske organizacije HDZ-a u Puli gdje je ostvarila najbolji rezultat prije četiri godine. Ima potporu i u Istarskoj županiji - razgovarao sam s kolegama i oni su pozitivnog stava o doktorici Hrstić. Njen cilj je provesti reviziju svih interventnih nabava u bolničkom sustavu koje nisu bile planirane. Nakon toga će obaviti i druge kontrole nabava koje bi mogle biti suspektne. To zajedno moramo ispraviti i proventilirati u zdravstvenom sustavu. Nakon što smo prošlog tjedna obavili konzultacije na razini parlamentarne većine, sigurni smo da će dobiti potporu i radit će na programu vlade. Očekujemo od nje i nove ideje - objasnio je. Dodao je kako je osobno zna niz godina, poručivši kako od nje očekuje da se posveti temeljito novim zadaćama, ali i da otvori određene teme, poput odnosa privatnog i javnog sustava.

10:15 - Plenković je nastavio kritizirati SDP, ali i predsjednika Zorana Milanovića.

- Bojkotirate NSATU, blokirate imenovanje Ustavnih sudaca, raspravu o državnom proračunu, hrvatsku ste ili ostavili u stagnaciji ili odvukli nazad. Mi smo kreditni rejting dizali iz smeća, a vi ste ga tamo ostavili zajedno s onim koji je imao ''cunning plan''. Što se tiče ostalih primjedbi, pa i ova vaša recitacija gospođo Kekin, dobro je da javnost zna: u 2024. trošak privatnih ustanova i bolnica iznosi 114 milijuna eura, a procjena izvršenja financijskog plana iznosi šest milijardi eura, to vam je 1,9 posto - nastavio je.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

10:00 - Potom je riječ dobio premijer Andrej Plenković i krenuo s predstavljanjem Irene Hrstić za novu ministricu zdravstva.

- Dopustite mi da još jednom izrazim žaljenje zbog situacije u koju je bivši ministar Vili Beroš doveo cijelu Vladu zbog sumnje u počinjenje na ozbiljnih kaznenih djela. Snažno osuđujemo takvo ponašanje, nema nitko u hrvatskoj Vladi to povjerenje, mandat ili čast da bi postupao protuzakonito. Upravo smo stoga reagirali odmah, razriješili smo ministrica i predložili novu ministricu. Posebno je osjetljivo kad se ovakvi slučajevi događaju u sustavu zdravstva na koje su s pravom građani dodatno senzibilizirani, zato smo izrazito snažno reagirali i žao nam je što je do toga došlo - poručio je na samom početku, pa se osvrnuo na ''difamacijske izjave zastupnika''.

Prvo je komentirao Krstičevića i njegovih izjava o 30 smijenjenih ministara u Plenkovićevoj Vladi, navodeći kako je ''tijekom godina dolazilo do osvježavanja što je u europskim demokracijama''. Takve izjave je nazvao ''floskulama provincijskog tipa koje mogu proći samo na kavama dokonih oporbenih zastupnika'', dodajući kako su one lažne.

- Ministara koji su otišli zbog optužbi za korupciju počinjenu za vrijeme obnašanja dužnosti je samo troje - poručio je pa napao Sandru Benčić (Možemo) koja se uključila, osvrnuvši se na ponovno na misiju Ukrajine NSATU koju oporba ne podržava. ''Tri nije 30, to je i najslabijem matematičaru jasno''.

9:55 - Mislav Herman (HDZ) je također zatražio stanku u ime Kluba HDZ-a, govoreći kako ''se događa ono čega su se najviše pribojavali, a to je da neće biti toliko predstavljanja programa Irene Hrstić, koliko će biti napadanja, posebice Andreja Plenkovića''. Uz to je kritizirao Kekin, navodeći kako je došla na Odbor kako bi ''gradila svoju predsjedničku kampanju''.

- Nakon ovakve korupcijske afere gdje se mafija nalinkala preko Vlade na zdravstvo, dok naši ljudi čekaju preglede, i dok skupljamo donacije, govoriti da se nešto bezrazložno napada... Jedino što očekujemo od premijera je jedna ili dvije rečenice: ''Ispričavam se hrvatskim građanima, dajem ostavku'' - nadovezao se Nikola Grmoja (Most). Urša Raukar Gamulin demantirala je Hermana oko smanjenja liste čekanja, dok je Mišo Krstičević (SDP) poručio kako bi se ''svi trebali preispitati što se želi postići ovom sjednicom''.

9:30 - Ivana Kekin (Možemo) otvorila je današnju sjednicu.

- Poštovani premijeru, ovdje smo se okupili kako bismo raspravljali o novoj ministrici, nakon što je posljednji uhićen jer se družio s podzemljem, no ono kako se upropaštava hrvatski zdravstveni sustav je strategija koja je u većoj mjeri zadana kroz mandate upravo vas, Andreja Plenkovića. Legaliziralo se nekoliko modela izvlačenja novca iz javnog zdravstvenog sustava u privatni. Pitala sam vas već kako je moguće da Draganu Švarcu plaćamo samo ove godine 22 milijuna eura za postupke na aparatu koji koštaju 10 milijuna eura. Pitala sam vas kako je moguće da na čela bolnica i klinika koje istodobno imaju privatne poliklinike, i koji bi trebali rješavati liste čekanja, a upravo im one pune džepove. Kako je rekla optuženica Rimac, ''vitar puše, nama rastu džepovi''. Rezultat vašeg upravljanja jasno se vidi u brojevima koji ne da su se popravili, nego su se pogoršali - hrvatski građani, premijeru, umiru 3 godine prije od prosjeka EU. Hrvatski građani, premijeru, imaju drugu najgoru smrtnost od raka u EU, od nas je jedino gora Mađarska, a plaćamo 11 posto više.... - poručila je Kekin na početku, te se osvrnula na stanje u odjelima psihijatrije i ginekologije.