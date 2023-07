UŽIVO Benčić HDZ-u: 'Koliko očajni morate biti da kao argumente vadite Milanovićeve citate?'

Nakon kratke stanke, nastavljena je izvanredna sjednica Hrvatskog sabora. Naime, na zahtjev predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković sazvao je 17. izvanrednu sjednicu Hrvatskoga sabora za petak, subotu i nedjelju.

Ranije danas, zastupnici su iznosili stajališta na temu po izboru, a potom započeli raspravu o prvoj točki. Dvije točke koje je Milanović predložio su zaključci kojima bi Sabor obvezao Vladu da odmah, a najduže u roku od 15 dana, poduzme sve potrebne mjere kako bi se osiguralo uredno funkcioniranje sudbene vlasti te da u roku 15 dana utvrdi koje su institucije i osobe odgovorne za financijsku štetu nanesenu HEP-u u provedbi Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije.

Tijek događaja:

14:45 - Ljubica Lukačić odgovorila je zastupnici Benčić: "Kolegica Benčić vrijeđa predsjednika Vlade na razne načine. Optužujete ga za destabilizaciju institucija i tako dalje. Dobro promislite kako je predsjednik države uvrijedio sve građane i vas kao oporbu time što se danas nije pojavio ovdje".

14:30 - Sandra Benčić navodi kako se HDZ-ova taktika sudjelovanja na sjednici svela na citiranje Zorana Milanovića.

"Koliko očajni morate biti da kao jedine argumente vadite citate vama omiljenog predsjednika Republike? To sve pokazuje gdje ste se danas našli", rekla je.

"Plenković bi krizu rješavao ukidanjem plaće za dane u štrajku. To je bilo njegovo rješenje, ali nije razumio da te žene imaju premalo toga za izgubit jer već imaju toliko malo", ističe zastupnica.

14:25 - "Vlada je ta koja jedina snosi odgovornost za današnje stanje u državi, za potpunu blokadu pravosudnog sustava izazvanu višetjednim štrajkom. Oko toga dvojbe nema", kaže Katarina Nemet.

VEZANI ČLANCI:

14:15 - "Možemo konstatirati da predsjednik Vlade opstruira Radovana Dobronića kao predsjednika Vrhovnog suda. To je prestrašna činjenica. Da on predsjednika VS-a neće, ne samo primiti na razgovor, nego ga toliko ignorira, toliko gazi Ustav RH, da je to danas neshvatljivo", poručio je Željko Sačić.

"Mi kao izabrani zastupnici imamo obvezu i želju da na jasan način pokažemo hrvatskoj javnosti da smo na njihovoj strani i da nam je jasno da izvršna vlast ne obavlja svoj posao na način kako se to od njih očekuje", dodaje.

14:10 - Marijan Pavliček navodi kako je Hrvatska već godinama u izvanrednom stanju. "Kako drugačije opisati stanje u državi u kojoj je premijer u zadnjih sedam godina smijenio 22 ministra i ministrice. Dobrim dijelom, zbog sumnje u korupciju ili same korupcije. Kako nazvati stanje kada imamo niz koruptivnih afera u koje su uključeni visoki državni dužnosnici postavljeni upravo od strane vladajuće elite", upitao je.

"Premijer Plenković trenira strogoću na najslabijima. Ne stoji teza kolega iz HDZ-a da kontinuirano rastu plaće i mirovine. Kontinuirano rastu i cijene svih roba i usluga, samo u puno većim iznosima. Plaće i mirovine ne prate taj rast cijena", dodaje.

Raniji tijek sjednice Sabora možete pronaći OVDJE