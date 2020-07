Bivša desna ruka Ive Sanadera: Škorinoj stranci dajem rok od 6 mjeseci

U studiju Večernjeg lista gostovala je Bianca Matković, nekadašnja predstojnica ureda Ivi Sanaderu, saborska zastupnica, a danas i dalje članica HDZ-a koja je vlasnica tvrtke za poslovni i medijski konzalting.

Komentirala je novi saziv Sabora i sve izazove koji očekuju novu vladu.

Emisiju vodi: Lana Kovačević

Građani vas najviše pamte iz ere Ive Sanadera. Tada ste bili predstojnica njegovog ureda, bili ste članica Vlade ali i saborsa zastupnica, no danas plivate u poduzetničkim vodama?

Tako je, jako mi je dobro sada i mislim da se više ne vraćam u politiku.

U ovom novom sazivu Sabora svjedočimo po prvi puta mnogim situacijama. Recimo po prvi puta na konstituirajućoj sjednici nema predsjednika republike... Što još možemo očekivati s obzirom na okolnosti?

Mnoge stvari je uzrokovala pandemija koronavirusa. A promjena će sasvim sigurno biti i još. Jednostavno je tako svugdje u svijetu i tome se treba prilagoditi. Teško je sada iz političke perspektive prognozirati mirko situacije ali je sasvim sigurno da je saziv Sabora zanimljiv. Danas su zastupnici prisegnuli pod maskama, a u tom smislu možemo se jedino nadati da od te institucije neće napraviti maskenbal.

Jesu li možda već napravili maskenbal?

Dajmo im radije još koji mjesec da se snađu pa onda možemo komentirati. Na putu do vaše redakcije čitala sam portale, nekoliko zastupnika objavilo je da im se prijetilo ili su napadnuti. Mislim da se politika ne shvaća ozbiljno. Mislim da bi svi zajedno mogli biti pristojniji, a zatim parlamentarno i demokratski.

Mnogi analitičari kazali su da očekuju ozbiljniju i kulturniju raspravu u ovom sazivu od prethodnog. Što vi mislite?

Iskreno se nadam da će tome tako biti. Kao netko tko ima 16 godina iskustva u politici, ali sam sada obična građanka. No, čini se da nije počelo baš najbolje.

Očekujete li neke esktremne situacije u iduće četiri godine?

Mislim da ne. Ovo što smo danas vidjeli rezultat je vrućih oštrica koje su takve ostale nakon izbora. Fotelje će ih vrlo brzo preuzeti, vrlo brzo će se oni svi sprijateljiti i zajedno piti kavu u saborskom kafiću. Ekstremne svađe i ekstremno ponašanje nikad nisu dobri pa tako ni u Saboru, predma dosta zastupnika pred upaljenim kamera naprosto pokušava takvima biti misleći da ih narod gleda pa će prepoznati njihov tobožnji rad.

Plenković je Vladu sastavio samostalno i s manjinama. Je li na taj način stao na kraj desnici?

Mislim da jest, iz jednostavnog razloga što im je sada pokazao da mu naprosto nisu potrebni. Desnica će biti prisutna u Saboru, ali ne u Vladi iako su na metodi ucjenjivanja gradili svoju predizbornu kampanju.

Nije tajna da poznajete Miroslava Škoru, što mislite o njemu i njegovom političkom putu?

Da, poznajem ga privatno i kroz politiku. On nikad nije gajio nikakve desničarske stavove. Mislim da se tu radi o manjku političkog iskustva i naivnosti. Jednostavno je zaboravio na vjerno biračko tijelo HDZ-a, a osim toga izrazito desna retorika ne prolazi baš lagano u mainstream kad su u pitanju liberalne demokracije.

Kakva je po vama budućnost Domovinskog pokreta?

Ja im dajem rok od šest mjeseci. Neću kazati da će se raspasti, ali njihov klub će se zasigurno smanjiti. Naprosto ne vidim političku srž koja bi ih držala na okupu pošto su cijelu kampanju vodili na tome da postanu uteg HDZ-u i uđu u izvršnu vlast. Pošto ih nema u Vladi jednostavno ne vidim koji ih zajednički cilj može držati homogeno na okupu.

Je li ovakav iznimno dobar rezultat za HDZ pokazatelj novog smjera u kojem će ta stranka ići?

Mislim da se tu nije dogodilo ništa nezapamćeno. HDZ je već dobivao preko 60 mandata i to 2006. godine i tada je sastavljao vladu s manjinama. U svakom slučaju iskustvo pokazuje da HDZ nikad nije uspijevao sastaviti kvalitetnu vladu s krajnjom desnicom. Posljednji put smo to vidjeli na slučaju Mosta.

Postoje li sličnosti između Ive Sanadera i Andreja Plenkovića?

Slični su utoliko što su i jedan i drugi pozicionirali HDZ na desnom centru, a ne na desnici. Obojica su surađivali s nacionalnim manjinama i zalagali se za liberalizaciju društva i europsku politiku.

Što biste izdvojili kao situaciju koja vam je obilježila karijeru u Sanaderovoj vladi?

Tu se samo radilo o izazovima koje sam uspješno ili manje uspješno odrađivala. Pošto sam rođena u Njemačkoj i dijete sam gastrabajtera bila mi je velika čast služiti državi. Stekla sam neizmjerno životno ali i političko iskustvo koje je neprocjenjivo.

Vi ste poduzetnica pa možda najbolje možete kazati je li država napravila dovoljno za poduzetnike?

Nije, ljute me hrpa nameta koji poduzetnici plaćaju, a ne osjećaju benefite toga. Dok sam bila državna dužnosnica toga nisam bila svjesna. Razumijem da se trebaju plaćati porezi, ali naprosto je vrijeme da golemi, masivni i trobi birokratski državni aparat digitaliziramo i učinimo efikasnijim i pristupačnijim poduzetnicima ali i običnim građanima.

Je li onda spas u Plenkovićevih 16 ministarstava?

To je svakako pomak. Ne radi se tu o smanjivanju radnih mjesta ali bi se sve skupa moglo automatizirati i učiniti efikasnijim.

U ministarstvo turizma dolazi Nikolina Brnjac, relativno novo lice. Je li ju poznajete i što možete reći o njoj?

Ne poznajem ju osobno. Nismo nikad radile skupa, ali koliko sam shvatila ima iznimno iskustvo iz ministarstva prometa ali i ovog perioda dok je Hrvatska predsjedala Vijećem EU. Radi se o jednoj mladoj i ambicioznoj osobi koja bi mogla dobro predstavljati Hrvatsku u svijetu. Trebalo bi raditi na gospodarskoj diplomaciji i privlačenju investicija jer imamo strašan potencijal, Hrvatsku ne čini samo lijepo more, bogata kultura i dobra hrana.

Ministar vanjskih poslova ostaje Goran Grlić Radman. Kako ocjenjujete njegov rad i što bi mogao poboljšati?

Gospodina Radmana poznajem još iz davnih dana, bili smo kolege devedesetih. Radi se o sposobnom čovjeku, a usitinu mu želim uspjeh, a ponajprije u tome da naša diplomatska mreža postane istinski promotor Hrvatske u smislu gospodarske diplomacije.

Spajaju se ministarstvo uprave i ministarstvo pravosuđa. Postoji li tu potencijal za važniji iskorak i promjene?

To je spajanje koje me jako začudilo. Iskreno nisam ga očekivala zbog toga što je riječ o dva najkompleksnija sustava koja se trebaju dovesti u red. Nadam se da će Ivan Malenica imati snage za to i da će se okružiti dobrim državnim tajnicima koji će mu u svemu tome pomoći. Ali, kažem to je jako krvav i težak posao.

Radovan Fuchs će biti na čelu ministarstva obrazovanja. Što mislite o njemu?

To je još jedan moj bivši kolega. Izniman čovjek s velikim iskustvom koji dobro poznaje sustav i kompetentan je za tu funkciju. Najveća njegova vrlina je ta što nije konfliktan.

Je li vas iznenadio uspjeh platforme Možemo na izborima?

Pa iskreno čak i jest. Očekivala sam da će dobro proći u jedinicima koje pokrivaju grad Zagreb budući da su se tu i najviše profilirali. Ondosno brendirali su se kroz Zakon o obnovi Zagreba nakon potresa i na rušenju Milana Bandića. Oni neće ugroziti SDP na nacionalnoj razini, ali mi je vrlo čudan i neshvatljiv potez Peđe Grbina koji je kazao da bi Tomislava Tomaševića podržao u bitci na lokalnim izborima.