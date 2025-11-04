Uz rezultate izbora u SAD-u čeka se i odluka moćne Nancy Pelosi o njenom povlačenju iz politike

Na Capitol Hillu ponovno se širi vijest da se bivša predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi sprema objaviti da se neće kandidirati za reizbor - iako izvori naglašavaju da je odluka isključivo njena i da je buka oko njezine političke budućnosti samo nagađanje dok ne objavi odluku.



Izvori bliski Pelosi signalizirali su u posljednjih nekoliko tjedana da se očekuje da će ona objaviti odluku o svojoj političkoj budućnosti neko vrijeme nakon današnjih izbora u SAD-u, a njezin fokus u posljednjih nekoliko tjedana i dalje je na borbi za preraspodjelu izbornih jedinica u Kaliforniji.