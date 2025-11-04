Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 182
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#VOJNI ROK
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
Veliki požar u Svetoj Nedelji: Crn dim vidi se kilometrima daleko
FOTO Pogledajte strašne prizore goleme buktinje: Smrad se širi i Zagrebom
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKA ODLUKA

Uz rezultate izbora u SAD-u čeka se i odluka moćne Nancy Pelosi o njenom povlačenju iz politike

Autor
Danijel Prerad
04.11.2025.
u 17:36

„Volio bih da ostane još 10 godina, ali mislim da je vani. Izaći će s Prijedlogom 50 koji će uvjerljivo proći, i to će biti krunsko postignuće za nju.““, dodao je demokrat iz Zastupničkog doma u intervjuu za NBC.

Na Capitol Hillu ponovno se širi vijest da se bivša predsjednica Zastupničkog doma Nancy Pelosi sprema objaviti da se neće kandidirati za reizbor - iako izvori naglašavaju da je odluka isključivo njena i da je buka oko njezine političke budućnosti samo nagađanje dok ne objavi odluku.

Izvori bliski Pelosi signalizirali su u posljednjih nekoliko tjedana da se očekuje da će ona objaviti odluku o svojoj političkoj budućnosti neko vrijeme nakon današnjih izbora u SAD-u, a njezin fokus u posljednjih nekoliko tjedana i dalje je na borbi za preraspodjelu izbornih jedinica u Kaliforniji.

Ključne riječi
politika Demokrati prijedlog kongres Nancy Pelosi

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja