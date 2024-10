UŽIVO 'Biramo hoćemo li uzeti hranu ili lijek.' Prosvjednici okupirali centar Zagreba

Umirovljenici prosvjeduju na Trgu bana Josipa Jelačića

Prosvjed je organizirao Blok umirovljenici zajedno

Zahtjevaju da prosječna mirovina bude 60 posto prosječne plaće

Tijek prosvijeda pratite uživo:

12:39 - Milivoj Špika otkrio je ipak neće biti gosta iznenađenja kojeg su ranije iz redova organizatora prosvjeda najavili, javlja N1 televizija.

12:30 - Ivo Jelušić, član SDP-a, poručio je s govornice: "Oni se ne boje umirovljenika, ali možda će ovaj skup danas nešto promijeniti." Naglasio je da novca ima. "Neke zemlje u EU-u izdvajaju između 15 i 16 posto BDP-a, dok je prosjek 13,5 posto, a u Hrvatskoj je to samo 11 posto. Kad bi Hrvatska umirovljenicima vratila ono što su zaradili, mirovine bi bile znatno veće i kvalitetnije. Svi to znaju, ali ne žele to učiniti. Za bolju budućnost umirovljenika morat ćemo pričekati neku drugu vladu koja će bolje razumjeti njihove potrebe," zaključio je Jelušić.

12:25 - Mario Iveković, predsjednik Novog sindikata, istaknuo je da Ustav spominje dostojanstvenu plaću, no nitko ne definira što ta plaća zapravo podrazumijeva. "Ne može biti cilj 1.250 eura. Ono što najviše povezuje radnike i umirovljenike u RH je porez. Kako je moguće da se plaća porez čak i na minimalnu plaću, koja je daleko od dostojanstvene?! Prvo trebamo osloboditi od poreza minimalnu plaću, a zatim i onu dostojanstvenu," rekao je Iveković.

12:10 - Špika je pozvao Radu Pašić da se pridruži na govornici. "Umirovljenici su svedeni i dovedeni preko ruba siromaštva. Ovo nije samo ekonomski problem; sada je to problem ljudskog dostojanstva. Svi zaslužujemo dostojanstvenu starost. Danas biramo hoćemo li kupiti hranu ili lijek" poručila je Rada Pašić, članica IO Matice umirovljenika Hrvatske, ističući kako država mora preuzeti odgovornost.

"Više nećemo tolerirati ignoriranje problema. Tražimo konkretne mjere: povećanje mirovina, bolju zdravstvenu skrb, sigurnost i mir," naglasila je. "Ne okrećimo leđa onima koji su za naše bolje sutra dali svoje živote, čak i ako su dobili samo 50-ak eura. Vrijeme je da država konačno stane uz nas, narod i umirovljenike. Nećemo njihove mrvice; vratite nam ono što nam pripada," dodala je, podsjećajući da su svoj kruh zaradili radom.

12:06 - Milivoj Špika se obratio okupljenima s govornice, istaknuvši da predsjednik Vlade smatra kako stariji građani ne razlikuju formulu za usklađivanje mirovina od one za njihov rast. "Oni se hvale da mirovine rastu, ali to nije istina. Mirovine se samo usklađuju, i to nikad u skladu s rastom cijena i plaća, već uvijek s manjim povećanjima," rekao je.

12:05 - VIDEO Veliki prosvjed umirovljenika

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

11:57 - Gospodin Vlado iz Dubrave, kaže: "Očekujem da će povećati mirovinu, ja mjesečno dobivam 400 eura. To je invladiska mirovina, ima li ljudi koji s tim mogu preživjeti?"

Foto: Tajana Josipović

11:54 - "Došla sam prosvjedovati zbog male mirovine, teškog života... Očekujem da će Vlada imati razumijevanja i smilovati se, barem opet ta 23 eura koje su nam dali pa se hvalili kako su nam povećali mirovinu. Očekivala sam da će doći ovoliko ljudi, nažalost mi smo "na rubu propasti" - poručila je Milica.

11:50 - "Glavni cilj potpisivanja Sporazuma je usmjerenost povećanju mirovina, kako bi one bile adekvatnije i kako bi naši sugrađani kvalitetnije živjeli. No, riječ je i o kvalitetnijoj skrbi za umirovljenike i starije osobi. U Hrvatskoj stanovništvo stari i zato je važno da zajednički formuliramo politike koje će unaprijediti položaj umirovljenika," istaknuo je premijer Plenković nakon potpisivanja sporazuma u Vladi. Detaljnije pročitajte OVDJE.

11:49 - "Ja sam penzić gol i bos, u kontejner guram nos", ore se stihovi pjesme s glavnog zagrebačkog Trga bana Josipa Jelačića gdje su se, uoči početka prosvjeda "Protiv siromaštva", počeli skupljati prosvjednici. Trg su tako ispunili, uglavnom, umirovljenici, no stigli su i brojni mlađi građani.

- I ja ću još malo u mirovinu, a kad za to dođe vrijeme ne želim dobivati novac s kojim ću jedva preživljavati. Vlada treba ispuniti svoje obećanje i povećati mirovinu, grozno je što pojedinci ne dobivaju ni 400 eura mjesečno - kazala nam je Zagrepčanka Marija.

Prosvjed protiv siromaštva, u organizaciji Bloka umirovljenici zajedno (BUZ), održat će se danas, u podne na zagrebačkom Trgu bana Jelačića. Predsjednik BUZ-a Milivoj Špika istaknuo je da će glavni zahtjev prosvjeda biti ispunjenje Vladinog obećanja da prosječna mirovina bude 60 posto prosječne plaće, naglašavajući: "Od tog zahtjeva nećemo odustati, ovo je samo prvi korak."

Špika je upozorio da oko 60 posto umirovljenika prima mirovinu koja je na ili ispod linije siromaštva, a radničke mirovine, njih gotovo 700.000, spadaju ispod te granice. "Nećemo više pristajati na mrvice koje Vlada daje kako bi skrenula pažnju s glavnog problema. Hoćemo mirovine dostatne za život dostojan čovjeka," poručio je Špika, podsjećajući da je prosječna mirovina nekada iznosila 80 posto prosječne plaće, ali se prepolovila zbog promjena uvedenih 1999. godine. Kako su najavili, govornici na prosvjedu bit će iz redova umirovljeničkih udruga i sindikata, govorit će i Špika i predstavnik seniora SDP-a, a bit će i govornik iznenađenja.

Pozvao je sve koji ne mogu doći u Zagreb da danas u podne podrže prosvjed minutom šutnje u svojim mjestima, te radnike da simbolično obustave rad, a vozače da zatrube. "Ovo je poruka Vladi da nećemo stati i da su umirovljenici spremni na daljnje akcije," zaključio je.

