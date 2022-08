UŽIVO Plenković o cijenama energenata: Radi se na paketu mjera, imamo ideje kako riješiti problem

Na današnjoj sjednici Vlade naći će se 19 točaka u otvorenom dijelu i pet u zatvorenom dijelu.

Na početku sjednice Vlade obratio se premijer Andrej Plenković.

"U ime cijele Vlade izražavam sućut obitelji novinara, urednika i političkog komentatora Mislava Bage. Ovo je prerani odlazak novinara koji je pratio rad Vlade. Iskreno nam je žao, on je ostavio pečat u hrvatskom političkom novinarstvu i ostavio trag", rekao je Plenković. "Mislim da je čovjek s kojim je bio užitak raditi, nekad je bio tvrd sugovornik, ali iz svojih je sugovornika izvlačio ono što je važno. Iskreno mi je žao što Mislava više nema s nama”, rekao je Plenković.

Sastanak sa Stožerom

"Što se tiče epidemije znamo kakvo je stanje, pratimo podatke na dnevnoj bazi. Po broju novozaraženih i umrlih imamo jasne signale da moramo biti oprezni, važno je da se prije svega ponašaju svi sukladno preporukama HZJZ-a, ali isto tako drže se preporuka što se tiče drugog docjepljivanja, posebno starijim osobama i onih koji imaju rizik od razvoja teških oblika bolesti", kazao je.

"Nakon Vlade sastat ćemo se sa Stožerom, da vidimo koje su mjere u planu i da našim građanima pošaljemo važne poruke što i kako dalje", dodao je.

Turizam

"Prihodi će nam biti veći za 800 milijuna eura nego 2019. godine. Želim zahvaliti svim predstavnicima turističkog sektora. Mislim da smo u dijalogu vidjeli sve ono što smo učinili dobro", kazao je premijer. Rezimirat ćemo na Danima hrvatskog turizma ukupnu ocjenu ove sezone.

"Što se tiče energenata osvrnuo bih se na stalne aktivnosti. Održali smo nekoliko telefonskih sjednica, smanjivali smo cijene naftnih derivata. Rekli smo da ćemo biti agilni i prilagodljivi. Kada je riječ o pripremama za zimu, skladište Okoli se puni, dinamika je ubrzana. Radili smo i za vrijeme godišnjih odmora. Donosimo stratešku odluku o povećanju kapaciteta LNG terminala na Krku", kazao je premijer.

"Mi ćemo koristili sve mjere iz europskog plana i iskoristiti ga za izgradnju energetske strukture. Idemo na smanjenje PDV-a za različite izvore grijanja. Isto tako nakon rasprava smanjit ćemo i PDV na solarnu energiju i smanjenje će biti 0 posto, to je vrlo važno, to je novost koju izgovrama na sjednici Vlade. Radi se na paketu mjera koji se odnosi ne samo na suzbijanje inflacije već i na cijenu energenata. Svjesni smo poteškoća koje imaju pojedina društva u vlasništvu jedinica lokalne samouprave. Različita je situacija s ugovorima poduzetnika i taj problem je na točkastoj razini. Vlada ima ideje kako riješiti taj problem dugoročno i održivo i to ćemo predstaviti kroz nekoliko tjedana", kazao je premijer.

"Idući tjedan ćemo imati tri sjednice Vlade, jedna koja će biti posvećena cijeni naftnih derivata, druga u srijedu, koja će biti posvećena velikom paketu Zakona, a koji su vezani za pristupanje Hrvatske europodručju, više od 60 Zakona će biti na toj sjednici. Bit će prije toga održano jedno Vijeće za euro, a onda i redovna sjednica Vlade", kazao je.