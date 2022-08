Građevinari na mukama: Posla nikad nije bilo više, a umjesto zarade, gomilaju gubitke

Nije bilo mosta, nadvožnjaka, vijadukta ili zgrade koju hrvatski građevinari nisu mogli sagraditi. Bili su cijenjeni i na zapadu i na istoku, na gradilištima od Švedske i Njemačke do Rusije, Egipta, Alžira...



Na primjer, Građevinski kombinat Međimurje. To bi poduzeće iduće godine proslavilo 60 godina rada da potkraj 1990-ih nije nestalo u bespućima privatizacije. A prije propasti zapošljavalo je nekoliko tisuća zidara, tesara, montera i inženjera... Bilo je godina kad se broj zaposlenih kretao oko 8000, a koliko je to puno, govori podatak da je 2020. godine u građevinarstvu u Međimurskoj županiji bilo oko 3900 zaposlenih.