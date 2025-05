VIDEO Selak Raspudić o Turudićevoj presici: Neprimjereno je da glavni državni odvjetnik izigrava žrtvu

U programu Večernjeg TV-a danas je gostovala Marija Selak Raspudić, kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba. Usprkos ogromnoj prednosti koju iz prvog izbornog kruga nosi aktualni gradonačelnik Tomislav Tomašević, ova kandidatkinja uvjerena je da ga ima šanse prestići. "Ne mislim da vodim uzaludno bitku, mislim da nas je više i da je sada vrijeme da to konačno i pokažemo", govori kandidatkinja, oslanjajući se na činjenicu da većina onih koji su izišli na birališta u prvom krugu ipak nije zaokružila Tomaševića. Na opasku da bi joj poziciju gradonačelnice ograničilo to što ne bi imala i većinu u Gradskoj skupštini, koju je osvojila koalicija Možemo i SDP-a, odgovara kako se sve može, jer bi kao gradonačelnica imala neposredan izborni legitimitet.

"E sada, voljela bih vidjeti kako bi to doista izgledalo u praksi. S jedne strane, znamo da građani ne vole držati sva jaja u istoj košari pa bi bilo dobro za demokraciju da vidimo koliko su Možemo i SDP, koji imaju većinu, predani javnom interesu. Hajdemo malo vidjeti kako demokracija izgleda u praksi", odgovara Selak Raspudić. Podsjeća pritom i da se Gradska skupština može raspustiti ukoliko blokira funkcioniranje gradonačelnice, u kojem slučaju po zakonu slijede izvanredni izbori. Kad je riječ o Tomaševiću, suglasna je sa svojim suprugom Ninom Raspudićem da je Tomašević "poprimio sve osobine Bandićevštine".

"Dat ću vam jedan vrlo očit primjer, a to je da on sada svakodnevno hoda sa šljemom kako bi demonstrirao snagu izgrađenosti. Premda, da postoje konkretni rezultati njegovog mandata, on bi hodao pored gotovih projekata, imali bismo drugu vizuru grada, a ne tek započete naznake gradilišta", kaže Selak Raspudić.

Tomaševiću zamjera i podizanje plaća službenika u Holdingu svega par dana pred izbore, što je praksa zbog koje je Možemo oštro kritizirao HDZ. Na listama s kojima je stranka Marije Selak Raspudić u nedjelju izišla na lokalne izbore bilo je i kandidata koji su nekada bili članovi Bandićeve stranke ili su se na ranijim izborima natjecali na Bandićevim listama, no kandidatkinja u tome ne vidi ništa sporno. Naglašava kako nitko od tih ljudi nije sudjelovao u upravljanju gradom, niti je bio u Bandićevoj stranci u njegovu zadnjem mandatu.

"Ne znam uopće iz kojeg razloga od niti deset posto među 300-tinjak ljudi koje smo predložili na različitim razinama lista u Zagrebu, a koji su u nekom trenutku, ne znam koliko vremena, surađivali s tadašnjim gradonačelnikom sada pokupava stvoriti priča", kaže Selak Raspudić. Naglašava pritom kako osobno nije toliko zatvorena da bi odbila bilo kakvu suradnju s ljudima koji su nekada bili u nekim drugim strankama, ukoliko se radi o čistim i kvalitetnim pojedincima.

Kandidatkinja tvrdi i kako se ne opterećuje činjenicom da joj HDZ u drugom krugu nije dao podršku, iako je njihov Mislav Herman prije prvog kruga najavljivao da će podržati bilo koga tko se u drugom nađe nasuprot Tomaševiću. Komentirala je i konferenciju za novinare na kojoj je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić Tomaševića danas prozvao za govor mržnje. "Bit ću potpuno jasna, ne mislim da je primjereno da glavni državni odvjetnik izigrava žrtvu, niti mislim da je primjereno da se, u ovom trenutku još nedovršenih izbornih procesa, upliće na način da proziva bilo kojeg izbornog aktera", rekla je Selak Raspudić. Ističe i kako je otpočetka bila vrlo kritična prema "obje strane" u aferi Hipodrom, kako je suglasna da se DORH-ov tajming može dovesti u pitanje, ali i kako je Tomašević propustio utvrditi kako su nestala dva milijuna eura u gradskom poduzeću.

"Ako već kaže, ovi ljudi ne rade kvalitetan posao ili da politiziraju cijelu stvar, zašto on nije proveo nadzor? Pa nešto se očito dogodilo, imali smo stotinu ljudi koji su štitili konje, imamo dva milijuna eura koji nedostaju i ne mislim da Tomašević može izbjeći odgovor na ta pitanja", kaže.

Na pitanje što točno zamjera Tomaševićevu GUP-u, ponavlja kako se radi o urbanističkom dokumentu koji pripada svim građanima, a da Tomašević u cijeloj priči pokušava izigravati žrtvu. "Jedino u Vučićevoj Srbiji vlast izigrava žrtvu. Koliko god netko napadao Tomislava Tomaševića, on je ipak vlast u glavnom gradu, s proračunom od tri milijarde eura. Uza se ima i glavnu opozicijska stranku koja mu daje potporu i on nije žrtva", ističe Selak Raspudić. Tomaševića proziva i da raspravu o GUP-u pokušava svesti na poruku da je onaj tko podržava njegov GUP za građanski Zagreb, a onaj tko je protiv njega na strani mafije. "Ovakav tip polarizacije i privatizacije GUP-a nikako nije zdrav za demokratski sustav glavnog grada. Samo, sa mnom se neće tako poigravati, jer ja znam uzvratiti", poručuje.

Na kraju intervjua komentirala je i izjavu Vilija Matule koji očekuje da će Tomašević u drugom izbornom krugu vratiti ime trg maršala Tita. "Tomašević, kako se to narodski kaže, mulja i vrda oko te teme i neće jasno reći, a trebao bi jer je to pitanje otvorio njegov stranački kolega. Dakle, on jednostavno mora reći građanima da, ja ću to napraviti, ili ne, ja to neću napraviti. Ako mene osobno pitate, ne, neću vraćati Trg maršala Tita", rekla je Raspudić. Tomaševiću je pritom zamjerila "svjetonazorski preskok".

"Sada možemo pratiti novo čudo, kako se Tomislav Tomašević nekidan sjetio da je pjevao Thompsonove pjesme. Ne znam, možda će iduće biti da slušamo o tome kako će ići na obljetnicu Bleiburga. Isto tako možemo vidjeti kako je njemu sada Boban najdraži igrač, dok je prije tri godine Ivana Kekin govorila o brisanju murala koji prikazuje obračun Bobana s milicijom", podsjeća Selak Raspudić.

Kazala je kako kao gradonačelnica neće na Zagreb Pride, jer u njemu ni ranije nije sudjelovala, a jednako odgovara i na pitanje hoće li na Hod za život. "Ne nisam išla ranije pa neću ići ni sada. Što se mene tiče, ako govorim o takvom tipu manifestacija, ja sam tu vrlo otvorena – ono što je u skladu s Ustavom i zakonom, nije na meni da dodatno kao gradonačelnica potpisujem. Zagreb je metropola, a građani onda na razini udruživanja prema vlastitim svjetonazorskim ili bilo kakvim drugim preferencama mogu organizirati različite manifestacije", poručila je Marija Selak Raspudić.