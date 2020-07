Mamić: Milanović je promijenio sve, ali ovime je prešao granicu

Politički analitičari Ankica Mamić i Mate Mijić gostujući u studiju Večernjeg lista komentirali su odluku predsjednika Zorana Milanovića da ne dođe na konstituirajuću sjednicu Hrvatskog sabora te ostala aktualna zbivanja na političkoj sceni.

Razgovara: Lana Kovačević Objavljuje Večernji list u Ponedjeljak, 20. srpnja 2020.

Milanovićeva odluka

- To je nastavak kampanje predsjednik s karakterom. Promijenio je sve, ali čini mi se da je ovo malo preko granice - ocijenila je Mamić.

Dodala je da je važno primijetiti da dok je bio premijer je imao reputaciju čovjeka koji ne voli raditi previše. - Čini mi se da si ovime ne radi dobro - kazala je.

- Sada kada ima priliku dati na važnosti Saboru tako što će doći na sjednicu, on kaže da ipak ne bi jer to nije jedna od njegovih ustavno propisanih ovlasti - kazao je Mijić dodajući da ako želi biti toliko neutralan, nije jasno zašto je primio prije tri dana samo jednu stranku, stranku Možemo.

U Hrvatskoj konstantno nedostaje poštovanja prema institucijama, a postupak Milanovića loše doprinosi svemu tome, ističe Mamić koja se pita i zašto predsjednik ne ukine odjel za protokol ako mu je toliko mrzak.

Da se ova situacija dogodila za vrijeme Grabar-Kitarović, kakva bi bila reakcija?

- Ona je trpjela žestoke kritike i za manje gafove od ovoga. Da se i usudila, a ne bi se usudila, prema njoj bi se salilo puno kritika - kaže Mamić.

- Izvuklo bi se najteže oružje i usmjerilo protiv nje. Siguran sam da bi ona došla - dodao je Mijić.

Milanović se ponaša kao da želi začeti potpuno neku novu tradiciju, istaknula je Mamić podsjećajući na neuobičajenu izvedbu himne te izjavu da neće glasati na izborima. Ovaj pokušaj inventivnosti ocjenjuje lošim, a Mijić smatra da inovativan treba biti u nekim drugim pitanjima gdje to ima smisla.

Raspodjela mandata u Saboru

- Svako osvaja za sebe i svoje birače. Meni je prirodno da onaj tko neće konzumirati mandat, da taj mandat konzumira netko iz njegove stranke - kazao je Mijić osvrćući se na sukob između Ruže Tomašić i Roberta Pauletića. Mamić se nije složila u potpunosti s tim.

- Pokazalo se da te taštine koje hrvatsku desnicu koštaju bilo kakvog ozbiljnijeg rezultata. Pitanje je da li bi Tomašić bez Škorine liste izborila taj mandat - smatra Mamić.

Preferencijalni glasovi su mač s dvije oštrice, upozorio je Mijić dodajući da, kada bi preferencijalni glasovi imali presudni utjecaj, kandidati bi se onda borili međusobno i imali bi 140 kampanja. Mamić se ne slaže s tim jer smatra da postoji stranačka disciplina, ali i svjesnost da je "brend" jači od pojedinca.

Smatraju da dio Domovinskog pokreta sigurno neće u Sabor, nego će se vratiti svojim karijerama jer im cilj nije bio samo ući u Sabor. Cilj im je bio, navode Mijić i Mamić, participacija u vlasti, a kada se to izjalovilo te je bez njih sastavljena većina, mnogi su izgubili interes.

Smanjenje ministarstava

Mamić novo Ministarstvo kulture i medija vidi kao lošu poruku. - Ne razumijem koja je ideja iza toga - kazala je. No pozdravlja smanjenje s 22 na 16 ministarstava.

- To je dobro, bilo bi dobro da je još i manje. To nisu samo četiri ministra, nego i četiri tajnice, četiri vozača, 24-satne zaštite... To je važna poruka - kazala je Mamić, a slaže se i Mijić koji dodaje da se time mijenja slika vlasti 'kao uhljebilišta' koja sada vlada.