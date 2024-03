UŽIVO Rezultati istraživanja u prvoj izbornoj jedinici: SDP s partnerima ima 29,5 posto, HDZ 27 posto

Ekskluzivne rezultate istraživanja o prvoj izbornoj jedinici moći ćete vidjeti u emisiji Večernjeg TV koja počinje u 10:15 na svim platformama Večernjeg lista.. U kojem smjeru idu politički stavovi građana i za koga bi glasovali, komentirat će Večernjakove analitičarke Ankica Mamić i Marijana Grbeša zajedno s novinarkom Petrom Maretić Žonjom.

Emisiju tekstualno možete pratiti na portalu Večernjeg lista.

- Anketu je napravila Dva plus jedan agencija, uzorak je 400 ispitanika. Anketu su radili od 18. do 20. travnja nakon što je predsjednik Zoran Milanović kazao da na svoj način ulazi. SDP s partnerima ima 29,5 posto, HDZ i partneri 27 posto, Možemo ima 10 posto, Most i SUverenisti 7 posto. Fokus je na tri posto. A 12 posto je neodlučnih - kazala je na samom početku Petra Maretić Žonja.

Podsjećamo, parlamentarni izbori održat će se 17. travnja ove godine. Veliko iznenađenje ovih izbora je predsjednik Zoran Milanović koji je objavio kako će biti kandidat na listi SDP-a, što je izazvalo burne reakcije u javnosti. Ustavni sud je objavio kako Milanović s obzirom na svoju funkciju kao predsjednik države ne smije sudjelovati u kampanji za parlamentarne izbore, na što se ovaj oglušio u više navrata te ih je žestoko kritizirao.

