Zbog 'slučaja Turudić' Benčić za Večernji najavila da ide do Europske komisije: 'On ne može više biti ni sudac'

Saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić uživo je za Večernji list komentirala razvoj događaja oko Ivana Turudića, trenutnog suca Visokog kaznenog suda, koji je ujedno kandidat Vlade za glavnog državnog odvjetnika.

"Turudić može ovo preživjeti samo ako Andrej Plenković odluči pokazati da je ova država u potpunosti zarobljena. Ako se držimo bilo kojeg minimalnog demokratskog standarda, nakon ovih informacija Turudić ne može postati glavni državni odvjetnik, a nakon ove kompromitacije s njim ne može ni Andrej Plenković više biti premijer. Njemu je sve to bilo poznato i, usprkos tome, on je gurao kandidata Ivana Turudića", počela je Benčić.

Benčić očekuje da Turudić do utorka povuče kandidaturu za glavnog državnog odvjetnika. "Ako ne dođe do toga i ako ne završi s tim da se pokrene postupak protiv Turudića na Državnom sudbenom vijeću, on više ne može biti ni sudac. Mi ćemo sve to uputiti i Europskoj komisiji, upravo zato što smatramo da bi takvo imenovanje dovelo do povrede ugovora o pristupanju Europskoj uniji", kazala je saborska zastupnica, dodajući da ljudi koji rade u pravosuđu moraju biti neovisni i neucjenjivi. "Ivan Turudić je sve samo ne to", rekla je.

Na Turudićev intervju koji je u nedjelju dao za Hinu, Benčić kazuje: "Ono što sigurno znamo je da je Turudić nekoliko puta lagao o naravi svojih odnosa s Rimac i Mamićem, što kandidat za glavnog državnog odvjetnika ne bi smio raditi. Da je u SAD-u i da tamo laže pred odborom, išao bi u zatvor. Apsolutno tu za mene nema sumnje, a pitanje je li za Andreja Plenković kvalifikacija ili diskvalifikacija to što kandidat za šefa DORH-a laže. To ćemo vidjeti već unutar sljedeća 24 sata."

Benčić se u intervjuu za Večernji iznova osvrnula i na izmjene Kaznenog zakona.

"Razlog pokretanja postupka kriminalizacije curenja informacije je famozni AP. Otkad imamo tu situaciju s AP-om, Andrej Plenković gura izmjene Kaznenog zakona u tom smjeru da bi ljudi koji su dali informacije, a koje su u javnom interesu, završili u zatvoru na tri godine. Mislim da će Vladi sada biti još više u interesu da progura tzv. Lex AP, ali s druge strane, mislim da je sada čitavoj javnosti jasno da ove izmjene Zakona služe isključivo i samo zaštiti Andreja Plenkovića.

Da podsjetimo, predsjednik Zoran Milanović prozvao je kandidata za čelnika DORH-a da se, dok je bio predsjednik Županijskog suda u Zagrebu, sastajao sa Zdravkom Mamićem najprije dok je Mamić bio osumnjičenik, ali i kasnije, kada je bio pod istragom. Premijeru Andreju Plenkoviću poručio je, pak, da ne može gledati kako se jednog opskurnog lika proizvodi u glavnog državnog tužitelja.

Kasnije u subotu Jutarnji list objavio je dio WhatsApp poruka koje su razmjenjivali Josipa Pleslić (bivša Rimac) i Turudić. "Di si, radosti", napisala mu je Rimac, dok je on njoj odvratio: "Di si, lipa". Poruke su, kako piše navedeni portal, razmjenjivali godinama, a navodno su se više puta susreli. Oboje su inicirali te susrete, Rimac zbog konkretnih sudskih predmeta, a usluge je tražio i on.

Benčić je već u subotu na X-u poručila da je Turudić lagao na saslušanju u Saboru kada je tvrdio da se s Josipom Rimac vidio "jednom na pet minuta". Benčić je prepisku komentirala i na svom Facebooku, napisavši da Turudić nakon ovoga ne može biti glavni državni odvjetnik, a ni sudac.

Nabrojala je potom Turudićeve laži. "Što vidimo iz prepiske suca Turudića i Josipe Rimac: A) lagao je na saslušanju da se s njom sastao samo jednom; B) lagao je da ne zna za koji predmet je tražila požurivanje; C) lagao je kad sam ga pitala jel to bilo u predmetu Bašić, za vlasnika Krš Pađene; D) odavao joj je informacije o imenima tužitelja i suca kod kojeg je predmet. Turudić nakon ovoga svega ne može biti glavni državni odvjetnik, a ni sudac. Plenković koji ga je predložio ne smije biti premijer. Oni su svi u punom smislu riječi bagra", napisala je Benčić.

U nedjelju se oglasio i sam Turudić, koji je demantirao optužbe i kazao da nije očekivao takav "intenzitet mržnje". Što je još kazao kandidat za šefa DORH-a u svojem prvom intervjuu nakon objavljenih poruka s Josipom Rimac, pročitajte OVDJE.

