Uskoro kreće južina: Rastu temperature nakon poledice i snijega, i prije vikenda na kopnu do 11°C

Na Jadranu i u krajevima uz njega promjenjivo, a ponegdje može pasti i malo kiše. U nizinama unutrašnjosti u prvom dijelu dana pretežno oblačno i maglovito ponegdje uz rosulju, a zatim su moguća sunčana razdoblja. Navečer i u noći češća kiša na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru. Vjetar slab, mjestimice do umjeren južni i jugozapadni, na Jadranu navečer jugo u jačanju. Najviša temperatura između 2 i 7, na Jadranu od 10 do 15 °C, prognozira DHMZ za ovu srijedu.

Još su tijekom srijede upaljeni meteoalarmi žutog stupnja za kopnenu Hrvatsku zbog snijega i poledice, dok se već sutra, u četvrtak, očekuju osjetno više temperature pa takva upozorenja neće biti na snazi. No, na snazi će biti na području Jadrana, gdje se očekuje jak vjetar. Za petak pak neće biti upozorenja DHMZ-a.

Jutros su se temperature u unutrašnjosti uglavnom kretale oko 1°C ispod ništice, dok je u dijelovima i poput Daruvara -2°C. Tijekom dana temperature na kopnu neće prelaziti 7°C, dok će već sutra temperature ići i do 11°C. Na Jadranu i do 16°C ovog četvrtka.

- Umjereno do pretežno oblačno. Povremeno kiša, osobito na Jadranu i uz njega, pri čemu oborine na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj mogu biti obilnije. Navečer i u noći kiša se očekuje i u ostalim krajevima. Puhat će umjerena do jak, u gorju na udare olujan jugozapadnjak, na Jadranu jako jugo. Najniža temperatura zraka od 1 do 6, na Jadranu između 8 i 11 °C. Najviša dnevna od 7 do 12, na Jadranu između 11 i 16 °C - najavljuje DHMZ.

>> FOTO Ovo je mjesto strave u Turskoj: Buktinja odnijela 66 života, gosti radi požara skakali kroz prozore