Kiša, snijeg i poledica... Evo kakvo nas vrijeme čeka narednih dana

Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a najavila je kakvo nas vrijeme očekuje narednih dana. "I u utorak na istoku Hrvatske pretežno oblačno, tmurno i razmjerno hladno. Povremeno će biti slabe oborine, u noći i ujutro malo kiše koja se može smrzavati na hladnom tlu, a prema večeri ponegdje i slabe susnježice ili snijega. Stoga, oprezno zbog moguće poledice.

Poledica je u noći i ujutro moguća i u većinom oblačnoj središnjoj Hrvatskoj jer će također ponegdje pasti malo kiše, a temperatura će tijekom cijelog dana biti između -2 i 1 °C. Oblačno, ponegdje uz slabe oborine, u prvom dijelu dana i moguću poledicu bit će i u Gorskoj Hrvatskoj. Temperatura će s jutarnjih od -3 do 0 °C popodne porasti na oko 3 °C. Na sjevernom Jadranu promjenjivo s povremenom kišom, no mjestimice će biti i sunčanih razdoblja. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeverozapadni.

U Dalmaciji veći dio dana jugo te umjereno do pretežno oblačno, povremeno uz kišu. Jutarnja temperatura od 4 °C u unutrašnjosti do 10 °C na obali i otocima, a najviša dnevna većinom od 9 do 14 °C. Na krajnjem jugu Hrvatske podjednaki vremenski uvjeti - oblaka će biti mnogo, mjestimice će padati kiša, ponajprije na otocima moguće i obilnija, uz slabo do umjereno jugo te malo i umjereno valovito more", piše za HRT.

I idućih dana na Jadranu će puhati jugo, umjereno, u četvrtak i jako, a u petak okreće na sjeverozapadnjak. Bit će promjenjivo, povremeno uz kišu, koja će biti najčešća, moguće i obilna uz grmljavinu, potkraj četvrtka te u noći na petak. Na kopnu će u srijedu zapuhati umjeren jugozapadnjak te će dnevna temperatura biti u osjetnom porastu. Pritom će dolaziti i sve više vlage, a kiša će biti najrasprostranjenija u drugom dijelu četvrtka te u noći na petak. Tijekom petka prestanak oborine, moguće i djelomično razvedravanje, a jugozapadnjak će samo prolazno i mjestimice zamijeniti sjeveroistočnjak, prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

Podsjetimo, prema najnovijim dugoročnim prognozama za proljeće 2025. godine, očekuje se da će Europa doživjeti uglavnom toplije vrijeme s normalnim količinama oborina. Prognoze sugeriraju prevladavajući obrazac visokog tlaka zraka nad kontinentom, dok će sustavi niskog tlaka i mlazna struja biti pomaknuti sjevernije, piše Severe Weather Europe.

Prema podacima Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), očekuje se da će tijekom proljeća 2025. godine nad Europom dominirati visok tlak zraka, što će rezultirati toplijim temperaturama od prosjeka. Sustavi niskog tlaka i mlazna struja bit će pomaknuti sjevernije, što će dovesti do normalnih količina oborina na većem dijelu kontinenta. Očekuju se više temperature od prosjeka u gotovo cijeloj Europi. Južne regije imat će izraženije povećanje topline, dok će sjeverne regije i dalje bilježiti temperature bliže sezonskim normama.

Zapadna Europa osjetit će toplije proljeće od prosjeka. Južna Francuska i Španjolska vjerojatno će doživjeti raniji dolazak toplih dana. Količine oborina bit će ispod prosjeka, što ukazuje na sušnije uvjete. Istočna Europa može očekivati blago iznadprosječne temperature, s proljetnim uvjetima koji će se javiti ranije nego inače. Količine oborina bit će normalne, ali uz povremene lokalne kišne epizode, osobito u planinskim područjima. Više čitajte ovdje.

