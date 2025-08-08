Urod jabuka manji za 27%, očekuje se rast cijena

U Hrvatskoj se ove sezone očekuje urod od 48 tisuća tona jabuka, što je u odnosu na lanjsku godinu pad proizvodnje od 27%. A ne samo da nam pada proizvodnja – u trogodišnjem razdoblju gotovo za četvrtinu (23,5%) – zabrinjava i činjenica da će je velik dio završiti u industrijskoj klasi. Svega 30 do 35 tisuća tona konzumne jabuke završit će, naime, u komorama na dugoročnom skladištenju, potom i na policama trgovaca, te se očekuje i rast maloprodajnih cijena, kaže predsjednik Hrvatske voćarske zajednice (HVZ) Branimir Markota.

Raste proizvodnja krušaka

Drastičnom hrvatskom padu proizvodnje pridonijeli su i dugo razdoblje kišnog i hladnog vremena, zabrana brojnih zaštitnih sredstava u Europi kojima bi se prevenirale neželjene posljedice, a naposljetku i suša. Voćari se suočavaju i s osnovnom proizvodnom bolesti jabuke – fuzikladijem, odnosno krastavosti plodova, dok su u brojnim EU članicama proizvođači jabuka i krušaka ipak bolje prošli. Prognoze s konferencije Prognosfruit, vodećeg europskog foruma za te vrste voća, koja je ovih dana u organizaciji Svjetskog udruženja za uzgoj jabuka i krušaka (WAPA) i francuskog udruženja ANPP (Association Nationale Pommes Poires) u Angersu okupila više od 230 sudionika iz 23 zemlje, uključujući predstavnike iz EU, SAD-a, Kine te s južne polutke, govore kako će u sezoni 2025./2026., proizvodnja jabuka u EU biti gotovo na istoj razini kao i prošle godine. Očekuje se ukupno 10,45 milijuna tona, neznatnih 0,1% manje nego prethodne sezone, ali je to i dalje 7,5% ispod trogodišnjeg ili petogodišnjeg prosjeka.

Najzastupljenija sorta Golden Delicious bilježi pad od 0,9% (na 2,06 milijuna tona), dok se Gala stabilizira na 1,43 milijuna tona. Veće padove bilježe sorte Red Delicious (19,2%) i Idared (8,8%). S druge strane, proizvodnja krušaka u EU porasla je za 1,4%, dosegnuvši 1,79 milijuna tona, no i dalje ostaje 2,5% ispod trogodišnjeg prosjeka. Italija i dalje bilježi pad proizvodnje krušaka, za 24,7%, dok je Belgija značajno povećala prinose, za 32,1%, a isto tako i Nizozemska, za 8,1%. Posebno se ističe rast proizvodnje sorte Conference (za 15,6%), dok William BC pada za 16,7%, procjenjuju iz WAPA-e. U nas je pak proizvodnja krušaka i dalje skromna – oko 2000 tona. Čelnik hrvatskih voćara objašnjava kako sezona u Hrvatskoj započinje uz niske, odnosno gotovo neznatne zalihe. Proizvođači se i dalje suočavaju s velikim izazovima poput rasta troškova, manjka radne snage te sve izraženije klimatske neizvjesnosti, a to utječe na dugoročnu održivost voćarske proizvodnje.

Vlada još 'stišće' s cijenama

– Uz kontinuirani pad ukupne proizvodnje jabuka u Hrvatskoj, smanjuje se i količina plodova koja će završiti u skladištima, što dodatno pojačava pritisak na tržište i cijene. Očekuje se da će maloprodajne cijene jabuka u nadolazećoj sezoni iznositi između 2 i 2,30 eura po kilogramu, ovisno o sorti i kvaliteti. Otkupna cijena za prvu klasu trebala bi biti oko 0,80 €/kg, dok se za drugu klasu ne očekuje više od 0,30–0,35 €/kg, budući da je još uvijek na snazi Vladina odluka o ograničenju cijene pakiranja od 2 kg – ističe Markota. Iako je ukupna proizvodnja jabuka u EU za sada stabilna, tržišne i političke okolnosti – uključujući neizvjesnosti oko Zajedničke poljoprivredne politike, sve veći zahtjevi u pogledu zaštite okoliša i nacionalne regulatorne razlike – ostavljaju sektor ranjivim i potiču potrebu za snažnijom zajedničkom europskom poljoprivrednom strategijom – upozorio je Markota.