Vodeći ruski liberal za Obzor: Putin bi mogao koristiti nuklearno oružje, a stanje u Rusiji je najteže od 1945.

Kao što je Vladimir Putin sinonim za rusku vladu, Sergej Lavrov za vanjsku politiku, a Aleksej Navaljni za disidentstvo, tako je Grigorij Javljinski (70) drugo ime za suvremeni ruski liberalizam. Ovaj ekonomist postao je poznat još krajem 1980-ih kao autor nikad implementiranog plana prelaska na tržišno gospodarstvo u Sovjetskom Savezu.



U Rusiji je 1990-ih osnovao liberalnu stranku Jabuka koja je u prvih desetak godina imala opipljive izborne uspjehe, ali je sredinom 2000-ih ispala iz Dume i na kontroliranim izborima više se u nju nije uspjela vratiti. Javljinski se tri puta kandidirao za predsjednika, 1996. osvojio je 8% glasova, ali do 2018. taj udio pao je na 1%. U drugoj polovici 1990-ih Jabuka je bila daleko najsnažnija demokratska opozicijska stranka u parlamentu. Do danas Javljinski i njegova Jabuka, kojoj formalno posljednjih godina nije šef, ali jest daleko najpoznatiji član, ostali su jedina tolerirana oporba u Rusiji. On tu ulogu shvaća ozbiljno i ne ublažava svoju retoriku – tijekom kampanje za izbore prošle godine eksplicitno je zagovarao nužnost smjene Putinove vlasti jer će ona, govorio je tada, prije ili kasnije pokrenuti rat u Ukrajini. Mnogi su to odbacivali kao pretjerivanje, ali pokazalo se da je bio potpuno u pravu. S tim političkim kapitalom, godinama prijetnji smrću i zabranama izricanima njemu i njegovoj stranci, odbijanjem da napusti Rusiju, vječni opozicionar Javljinski jedinstvena je figura u eri ruske invazije na Ukrajinu.