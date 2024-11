Uhićenje Beroša premijeru remeti planove: Odgodi li rekonstrukciju Vlade, Plenković opet riskira

Uhićenje drugog ministra u nepune tri godine, i to praktički usred kampanje za predsjedničke izbore, krajnje je neugodna situacija za premijera Andreja Plenkovića i njegovu stranku. To je, uostalom, jučer na konferenciji za novinare priznao i sam Plenković. – Neugodno nam je, jako nam je neugodno da se ovako nešto dogodilo. Najneugodnije… Neugodno je što je do toga uopće došlo. Nije problem ovo sada, nego što je došlo do ovakve situacije jer sigurno nije trajala jedan dan – poručio je premijer, ali i istodobno dao do znanja kako za to odgovornim ne smatra ni sebe ni svoju vladu.

– Tko nešto zgriješi, za to mora odgovarati. Ne možemo mi biti odgovorni za postupke pojedinaca – kazao je Plenković, što znači da mu ne pada na pamet poslušati oporbene zahtjeve da odstupi s premijerske funkcije, kao ni uzeti u obzir relativno suzdržane "packe" s Pantovčaka da je, preuzimajući vlasnička i upravljačka prava nad bolničkim ustanovama u cijeloj Hrvatskoj, Vlada "preuzela i dodatnu odgovornost, kako za kvalitetnije funkcioniranje javnozdravstvenog sustava, tako i za suzbijanje svakog oblika zloupotrebe i korupcije u tom sustavu".

U tome mu i ovaj put pomažu odani koalicijski partneri, a prijetnji da će mu okrenuti leđa zasad nema ni iz redova zastupnika koji formalno ne čine parlamentarnu većinu, ali uglavnom podržavaju sve što Vlada predloži. Igor Peternel iz stranke DOMiNO danas je, primjerice, konstatirao da je skandal s uhićenim ministrom ozbiljan, ali i dodao kako će njegova stranka "vidjeti ostaje li uz većinu", što bi značilo kako su procijenili da ova afera sama po sebi nije dovoljna da okrenu leđa Plenkoviću.

Ova bi situacija, međutim, itekako mogla poremetiti neke Plenkovićeve planove vezane uz kadroviranja, kako na nacionalnoj tako i na lokalnim razinama. On je, naime, ranije planirao, i to i javno govorio, da će HDZ do Općeg sabora stranke, održanog prije nepunih mjesec dana u Šibeniku, imati posloženu sliku koga će gdje njegova stranka kandidirati za župane i gradonačelnike. Vezano uz to, u stranci se naveliko govorilo o planovima za skorašnju rekonstrukciju Vlade, u okviru koje se spominjao i jučer ražalovani ministar zdravstva ali, među ostalima, i ministar prometa Oleg Butković kojega je, kako se moglo čuti, Plenković htio poslati u bitku za Primorsko-goransku županiju.

Buković toj kombinaciji nije bio pretjerano sklon, a otpora je bilo i u drugim sredinama pa je konačna odluka odgođena. Iz Plenkoviću bliskog kruga prvo su, pritom, stizale poruke kako odgoda sve do iza predsjedničkih izbora ne dolazi u obzir, da bi se posljednjih dana po stranci počelo pričati kako je Plenković ovu situaciju odlučio okrenuti u svoju korist uz pomoć kampanje za predsjednika države. Stranačkim organizacijama poslana je "depeša" da imaju dati sve od sebe u kampanji HDZ-ova predsjedničkog kandidata Dragana Primorca, a s razina županijskih organizacija moglo se čuti kako im je rečeno da privremeno obustave i sve pregovore o potencijalnim savezima za lokalne izbore.

Iz vrha stranke rečeno im je, tvrde naši izvori, kako će broj glasova koje će Primorac dobiti u pojedinim sredinama pokazati angažman i snagu lokalnih organizacija, u čemu se, po nekim procjenama, imala testirati i predanost pojedinih koalicijskih partnera HDZ-ovu kandidatu. Sada, međutim, stranački "teren" postavlja pitanje tko će biti odgovoran ako predsjednički kandidat stranke ne postigne željeni rezultat, hoće li to biti odgovornost terena ili vrha vlasti, koji nije uočio i prevenirao korupciju na najvišoj razini.

Zašto je, pitaju se HDZ-ovci "na terenu", nakon parlamentarnih izbora nastavljeno s istom vladom koja je, očito, bila potrošena i čiji balast sada dolazi na naplatu u najgorem mogućem trenutku. "Čija je to odgovornost, ako nije odgovornost predsjednika stranke", pita se jedan istaknuti HDZ-ovac iz zagrebačke organizacije stranke. "Što predsjednik stranke radi dok smo mi u kampanji, i to protiv njegova 'arheneprijatelja' Milanovića", pita se jedan istaknuti zagrebački HDZ-ovac.

U vrhu stranke, među potpredsjednicima HDZ-a vlada, međutim, popriličan oprez. I dok su svi složni u ocjeni da je riječ o ozbiljnoj situaciji, koja u drugi plan stavlja sva razmišljanja o lokalnim izborima, dio ih se pita ima li Plenković uopće prostora za odgodu rekonstrukcije Vlade, čime bi se mogao dovesti u situaciju da stane iza svojih preostalih ministara i riskira da se netko od njih nađe pod paskom istražitelja uoči za HDZ izuzetno važnih lokalnih izbora. Dio ih, pak, procjenjuje kako Plenković i ovu "oluju" može mirno prebroditi jer mu se, kažu, nitko ni u stranci ni u koaliciji, ni u ovoj situaciji neće usuditi prigovoriti zbog, u najmanju ruku nespretnog izbora najbližih suradnika.

