Ugostiteljima za lošu sezonu krivi mladi partijaneri, Euro i Olimpijske igre: 'Ovo nam je lekcija za post i predsezonu'

U srcu smo turističke sezone , gužve su iz vikenda u vikend sve veće na cestama prema moru. Gradovi i obale naizgled prepuni ljudi, a turisti iz svih krajeva svijeta na našoj obali traže svoje mjesto pod suncem. No, unatoč užurbanom turističkom ritmu, među lokalnim stanovništvom u Dalmaciji često se može čuti: “Ma nema gostiju.” Hrvatski turizam suočava se s izazovnim vremenima, a sezona ove godine pokazuje kako situacija ne cvjeta kao prethodnih. Mnogi se pitaju što je pošlo po zlu i zašto Dalmacija ove godine bilježi lošije rezultate.

U razgovoru s iznajmljivačima iz Splita, Marija, vlasnica kuće za odmor izrazila je izrazitu zabrinutost, jer kako kaže, u kolovozu i dalje ima praznih mjesta: "Jako je čudna sezona. Cijene nismo puno dizali, sad smo ih i spustili, ali već na početku lipnja obično bi napunili kapacitete sve do rujna. Trenutačno imamo još slobodnih mjesta u kolovozu, što se rijetko događa."

Sličnu situaciju opisuje i Ana, koja iznajmljuje sobe u centru Splita: "Nama najviše dolaze Nijemci, Poljaci, Česi i Slovaci. Ove godine su mnogi od njih već iskoristili godišnji odmor zbog Europskog prvenstva i Olimpijskih igara. Sudeći prema velikom broju praznih soba u Splitu , čini se da ljudi ove godine ne idu na more."

Među ugostiteljima također vlada nezadovoljstvo sezonom, Roko, student koji već četiri godine radi sezonski posao šankera u splitskom noćnom klubu, kaže da je ovo možda najgora sezona do sada. "Inače bi do sada u špici sezone radili do 5 sati ujutro, a ove godine jedva do 3. Promet je osjetno manji, ljudi općenito ne troše previše u klubu. Čujem od kolega da je situacija slična i u kafićima i restoranima – manje je posla."

VEZANI ČLANCI:

"Što se tiče ljudi po ulicama i u gradu, sezona i nije loša, grad je pun. Ali potrošači i dobri gosti su rijetki. Nema zarade, ljudi dolaze, ali odlaze u hostele ili kampiraju. Ne troše po kafićima i restoranima, već pokušavaju što jeftinije proći. Split više ne privlači starije turiste koji vole mirnije šetnje i večere gradom, sada je puno mladih ljudi koji partijaju i rade nered, a od njih nema zarade." dodao je Tino, konobar u restoranu u centru Splita.

Bilježi li ugostiteljstvo realan pad prometa kakav opisuju radnici, pitali smo Jelenu Tabak, predsjednica Udruženja ugostiteljskih djelatnosti HGK-a, koja nam je i otkrila nove trendove potrošnje među turistima. "Turizam u Dalmaciji, u vršnom dijelu sezone, generalno bilježi pad od 10% do 20% u lipnju i srpnju", naglasila je kako bolje prolaze ugostitelji koji nude jednostavna jela poput roštilja ili pizze, čime sugerira kako su su ćevapi ove sezone veći hit od, primjerice, škampa. "Veći pad imaju objekti koji nude tradicionalnu hranu i ribu, dok objekti jednostavne i brze pripreme bilježe i porast. U Splitu imamo mnogo mladih gostiju kojima paše brza usluga, a i evidentno je da hranu i piće kupuju u trgovinama i ne zalaze u restorane."

Unatoč ovim izazovima, Tabak napominje da pad kvantiteta u ovom dijelu godine ne treba nužno shvaćati kao nešto loše: "Prvi dio godine i proljeće bili su iznimno uspješni. Spica godine, koju desetljećima pamtimo kao izuzetno intenzivni period rada, sada ravna krivulju. Jačanje pred' i postsezone i ublažavanje brojki u ljeto je ono čemu težimo. Ovo je rezultiralo time da nema panike oko radne snage, odnosno smo se uspjeli 'pokriti' s domaćim kadrom i uvozom." Dodatno naglašava kako su na pad utjecala sportska događanja poput Europskog nogometnog prvenstva i Olimpijskih igara, ratne fronte u okolici EU, te recesija. Konstantno otvaranje novih objekata također utječe na slabiju popunjenost, bez obzira na to što su nacionalne brojke u porastu.

Iz Turističke zajednice grada Splita javljaju kako je prošli mjesec zabilježio povećanje broja noćenja u Splitu u usporedbi s prošlom godinom. Iznenađujuće, broj noćenja domaćih gostiju veći je nego prošle godine. Ove godine prošli mjesec strani turisti ostvarili su 104,04 noćenja, dok je prošle godine bilo 103,88 noćenja. Domaći turisti su u prošlom mjesecu ostvarili 97,95 noćenja, dok je 2023. godine u to vrijeme bilo 91,65 noćenja.

>>> Ovo ljeto idete u Dubrovnik? Ovih 5 plaža morate posjetiti!

Također iz Ministarstva turizma kažu kako je u Hrvatsku u prvih šest mjeseci ove godine stiglo oko sedam posto više turista nego lani, koji su ostvarili oko tri posto više noćenja. Ostvareni su veliki, pa i dvoznamenkasti porasti u svim vrstama prometa, posebno u zračnom, koji su do sada ukupno za oko 25 posto bolji nego lani. Ministar se posebno osvrnuo na promet na najfrekventnijim zračnim lukama u Hrvatskoj koje su sve u velikom plusu. Primjerice, Zračna luka Zagreb u prvoj polovici 2024. ima porast dolazaka za 16 posto u odnosu na lani, Zračna luka Dubrovnik bilježi porast iznad 25 posto, Zračna luka Split porasla je za 10 posto, a Zadar čak 57 posto više dolazaka.

Na početku ljeta, prisjetimo se, ministar turizma Tonči Glavina, imao je velika očekivanja od ove sezone: "Očekujemo da će ova turistička godina biti najuspješnija do sada. Za glavni ljetni dio sezone apeliram svim dionicima u turizmu da pripazimo na svaki segment ponude, na odnos cijene i kvalitete, jer će biti izazova zbog velikih sportskih događanja u Europi ovog ljeta."

>>> FOTO Ovo je najviši otok u Hrvatskoj, ukupna dužina obale mu iznosi čak 175 km, a ikonska plaža planetarno je poznata