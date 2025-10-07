Učenici škola s Holoboxom moći će posjetiti svjetske muzeje i spomenike a da ne napuste učionicu

Zamislite da u maloj kutiji, manjoj od većine ormara, možete "ušetati" u dvorac Schönbrunn u Beču, vidjeti legendarnu Salieru (soljenku) Benvenuta Cellinija iz bečkog muzeja kao da stoji pred vama ili osjetiti duh bečke klasike uz pomoć holograma violine poznatog austrijskog skladatelja Antona Brucknera. I sve to – od kuće – bez putovanja, bez vitrina, bez granica. To je Holobox, najmanja izložba na svijetu, a možda i najveći tehnološki iskorak u predstavljanju kulturne baštine do sada.



Ovaj revolucionarni projekt razvile su austrijske tvrtke Vienna Digital Lab (VDL) i SHI Group, investicijski holding sa sjedištem u Beču, specijaliziran za projekte u digitalnoj kulturi, turizmu i novim medijima, čiji je osnivač i izvršni direktor vrhunski austrijski poduzetnik Josip Šušnjara, Hrvat iz Pule s bečkom adresom. Holobox je premijerno predstavljen u okviru austrijskog paviljona na Svjetskoj izložbi Expo 2025 Osaka, koja traje od 13. travnja do 13. listopada 2025. godine, na kojoj je odmah privukao pozornost posjetitelja i medija iz cijeloga svijeta. I još uvijek privlači. Ali ne samo ta mala kutija velikih svjetskih dometa nego i Josip Šušnjara i njegov inovativni tim u sastavu Slavo Hazucha, glavni direktor VDL-a, Isabella Šušnjara, managing partner SHI Groupa, te dr. Elfriede Iby, znanstvena savjetnica VDL-a i bivša znanstvena ravnateljica Schönbrunn grupe, kao i brojni ostali zaposlenici i poslovni partneri, među kojima je i Sergiu Ardelean.