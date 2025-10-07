Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 177
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
Preminuo je Halid Bešlić, u 72. godini napustio nas jedan od najomiljenijih pjevača regije
Životna priča Halida Bešlića: Imao je skromno djetinjstvo, a poslije teške nesreće mislio je kako više neće pjevati
Poslušaj
Prijavi grešku
INTERVJU: JOSIP ŠUŠNJAR

Učenici škola s Holoboxom moći će posjetiti svjetske muzeje i spomenike a da ne napuste učionicu

Autor
Snježana Herek
07.10.2025.
u 16:40

Vrhunski poduzetnik kojeg su u Austriji proglasili "hrvatskim veleposlanikom integracije" govori o senzacionalnoj tehnologiji

Zamislite da u maloj kutiji, manjoj od većine ormara, možete "ušetati" u dvorac Schönbrunn u Beču, vidjeti legendarnu Salieru (soljenku) Benvenuta Cellinija iz bečkog muzeja kao da stoji pred vama ili osjetiti duh bečke klasike uz pomoć holograma violine poznatog austrijskog skladatelja Antona Brucknera. I sve to – od kuće – bez putovanja, bez vitrina, bez granica. To je Holobox, najmanja izložba na svijetu, a možda i najveći tehnološki iskorak u predstavljanju kulturne baštine do sada.

Ovaj revolucionarni projekt razvile su austrijske tvrtke Vienna Digital Lab (VDL) i SHI Group, investicijski holding sa sjedištem u Beču, specijaliziran za projekte u digitalnoj kulturi, turizmu i novim medijima, čiji je osnivač i izvršni direktor vrhunski austrijski poduzetnik Josip Šušnjara, Hrvat iz Pule s bečkom adresom. Holobox je premijerno predstavljen u okviru austrijskog paviljona na Svjetskoj izložbi Expo 2025 Osaka, koja traje od 13. travnja do 13. listopada 2025. godine, na kojoj je odmah privukao pozornost posjetitelja i medija iz cijeloga svijeta. I još uvijek privlači. Ali ne samo ta mala kutija velikih svjetskih dometa nego i Josip Šušnjara i njegov inovativni tim u sastavu Slavo Hazucha, glavni direktor VDL-a, Isabella Šušnjara, managing partner SHI Groupa, te dr. Elfriede Iby, znanstvena savjetnica VDL-a i bivša znanstvena ravnateljica Schönbrunn grupe, kao i brojni ostali zaposlenici i poslovni partneri, među kojima je i Sergiu Ardelean.

Ključne riječi
Austrija inervju Holobox Josip Šušnjara

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još